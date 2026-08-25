El rendimiento del Chino, juvenil albo que maravilló desde el comienzo de su ciclo a Fernando Ortiz, provocó muchos halagos del Rey, que incluso le ve un perfil similar al del tocopillano goleador histórico de la selección chilena.

El rendimiento que ha tenido Leandro Hernández en Colo Colo durante la temporada 2026 provocó que Arturo Vidal lo pusiera como un símil de Alexis Sánchez. Aunque con varios matices que los diferencian. Pero de todos el Rey se sacó la corona por el desempeño del “24”.

Lo hizo en una larga transmisión que hizo vía streaming a través de sus canales oficiales de YouTube, Kick y TikTok. “El Lea Hernández está para jugar en la selección, como 10. El Chino me gusta ahí o de volante con llegada”, aseguró el capitán del Cacique.

“Tiene algo diferente a (Lucas) Cepeda y (Darío) Osorio. Puede pasar a uno, es encarador. Quizás no tan tapido, pero en el uno contra uno, dobla. Como Alexis, pero no con tanta gravedad”, desmenuzó Vidal sobre las cualidades que tiene uno de los juveniles albos que maravilló a Fernando Ortiz desde el inicio de su ciclo.

Leandro Hernández en acción durante el Superclásico 200. (Andrés Piña/Photosport).

De inmediato aclaró a qué se refería con ese concepto de gravedad. Algo netamente de la condición física. “Alexis se caía y se paraba altiro. Si Hernández juega Libertadores va crecer mucho más”, anticipó el todoterreno centrocampista bicampeón de América con la Roja. El Eterno Campeón tiene asegurada su presencia en el certamen más deseado del continente en 2027.

Alexis Sánchez en acción durante la Copa América 2024. (Jonathan Duenas/Mexsport/Photosport).

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Vidal ve a Leandro Hernández con un potencial similar al de Alexis Sánchez

Arturo Vidal piensa que Leandro Hernández tiene condiciones parecidas a las de Alexis Sánchez. “Se va ir a Europa o donde quiera. Tiene todo el talento”, aseguró el Rey sobre el Chino, quien se ha consolidado como un titular indiscutido en Colo Colo durante 2026.

Vidal celebra el golazo que Leandro Hernández le anotó a Everton en Viña del Mar. (Manuel Lema/Photosport).

Y también se animó a decir qué otros compañeros albos están para formar parte de la Roja.“La Vieja (Felipe Méndez) puede jugar en la selección, (Álvaro) Madrid. Méndez es u nvolante podría ser reemplazo de Charles (Aránguiz) o mío”, aseguró Vidal sobre el valdiviano.

Víctor Felipe Méndez en acción ante Charles Aránguiz en el Superclásico 200. (Felipe Zanca/Photosport).

“Tiene personalidad. Pasó un tiempo que bajó un poco, pero ahora juega como él quiere”, sentenció el Rey sobre VFM, mediocampista valdiviano formado en las inferiores de la Unión Española que también jugó en el CSKA Moscú de Rusia, club desde donde llegó al Cacique.

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