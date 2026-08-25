Y Tobar callampín bombín: Vidal acusa que hubo un penal a Colo Colo que sí se cobró en Europa

Arturo Vidal señala que Colo Colo fue perjudicado por el arbitraje pues no se le cobró un claro penal ante U de Chile, el que en Europa si se sancionó. Roberto Tobar no ha explicado la jugada.

Arturo Vidal analizó extensamente lo que fue el partido de Colo Colo ante Universidad de Chile y encontró una jugada en la que asegura que se perjudicó al Cacique.

Con el marcador 1-0 a favor de los albos, Leandro Hernández entró al área y tenía solo a Javier Correa por el centro para darle un pase gol. Sin embargo, recibió un empujón de Lucas Barrera que no le permitió dar la asistencia.

El King reclamó en su streaming y ejemplificó con lo que pasó en el Atlético Madrid-Villarreal ese mismo día en España, donde el VAR sí intervino para que se sancionara el claro desplazamiento con las dos manos.

Los descargos de Vidal por el penal no cobrado a Colo Colo

Vidal describió la jugada. “Mira el pase, ahí estaba solo, era gol. Pero esta tiene que ser penal. Si van a ser finos con la mía, esta tiene que ser penal. Esta sí que es penal”, dijo en un comienzo.

Hernández fue protagonista de la jugada polémica

Luego hizo la comparación. “Más encima en el Villarreal contra el Atlético Madrid, tres horas antes… la voy a mostrar. Miren muchachos, díganme ustedes, es la misma jugada ¿o no? En Europa. Es igual”, destaca.

Siguió en la misma tónica el ex Juventus. “Va solo, no es expulsión, porque el jugador no va en dirección al arco. Pero por lo menos es penal, penalísimo“, añade.

Maks Cárdenas, el periodista que lo acompaña en la transmisión, le dice que “para mí no es penal porque no la protesta nadie”, a lo que Vidal replica: “Para eso está el VAR, que no debe preocuparse si los jugadores protestan o no. Si ven algo dentro del área lo tienen que avisar”.

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La jugada no fue liberada en los audios del VAR, a diferencia del penal que sí cobraron a favor de U de Chile. Y Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros, tampoco ha salido a defender a Juan Lara y Cristián Garay, árbitro central y del VAR respectivamente. Callampín bombín.