La Nona Muñoz fue el verdugo de Meneghini en el Romántico Viajero y, luego de tres derrotas consecutivas, espera la visita de los azules tras la derrota en el Superclásico.

Cristian Muñoz comenzó la temporada como DT de Palestino, cuadro que le dio el golpe de gracia a Paqui Meneghini en la U de Chile y, al cabo de tres partidos en su segundo ciclo al mando de Universidad de Concepción, afina detalles para enfrentarse al equipo de Fernando Gago.

Eso sí, La Nona sabe que el momento del Campanil es complejo. Suma tres derrotas consecutivas. La última fue un 3-1 contundente contra Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar. “Fueron dos tiempos muy distintos. El segundo tiempo fue extraordinario en cuanto al juego, generamos ocasiones de gol”, aseguró Muñoz en TNT Sports.

“Hicimos goles, por el VAR no pudimos llevarnos el empate. El primer tiempo entramos muy dormidos para lo que estamos jugando y el segundo fue diferente. Calentura, pero tenemos que remecernos”, aseguró el DT, otrora volante ofensivo del Romántico Viajero.

Luis Rojas marcó el transitorio empate del Campanil ante los Ruleteros. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Se refería a dos tantos anulados: uno a Cristofer Mesías y el otro, al delantero argentino-mexicano Rogelio Funes Mori. “Tenemos que apuntar desde lo que se hizo el segundo tiempo. Pero regalar el primero nos costó mucho y Everton lo aprovechó”, manifestó Muñoz.

Cristian Muñoz no ha podido dar con la tecla para encausar el rumbo del Campanil. (Sebastian Cisternas/Photosport)

El DT valoró el aporte de Funes Mori, quien desbancó a Humberto Suazo como goleador histórico del Monterrey de México. “Rogelio venía inactivo, de a poco tenemos que darle minutos. Se entendió súper bien con Cecilio (Waterman), cada día van a estar mucho mejor”, aseguró Muñoz.

“Este equipo estaba armado con línea de 3 a principios de año. Por eso optamos en el segundo tiempo llevarla adelante. Lo hicieron extraordinario. Duele, estamos todos calientes, la situación es compleja. Pero debemos tomar el segundo tiempo como un envión y sacar resultados de esta situación límite”, dijo el exestratego de A.C. Barnechea, Santiago Morning y el Tino.

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Nona Muñoz, el verdugo de Paqui que desafía a la U de Chile de Gago

La Nona Muñoz fue el último rival que tuvo Paqui como DT de la U de Chile y ahora debe corregir varios detalles para recibir al equipo adiestrado por Fernando Gago. Evidentemente los azules llegarán al Ester Roa Rebolledo con ganas de revancha tras la derrota en el Superclásico.

Por su parte, Universidad de Concepción tiene varias materias por cumplir en la recta final de la campaña si pretende quedarse en la máxima categoría. “Tenemos una necesidad de sumar minutos juveniles, Tomás (Roco) viene a ayudarnos en eso. (Miguel) Barbieri jugó de entrada, lo hizo súper bien”, aseguró Muñoz.

Miguel Barbieri y el portero Jorge Broun, dos refuerzos argentinos que trajo Universidad de Concepción en el mercado invernal. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Se refería al juvenil surgido en las inferiores de Cobreloa que llegó a préstamo desde Fortaleza de Brasil. Y al exzaguero central de Deportivo Riestra, Rosario Central y Racing Club, quien quedó muy molesto con Jorge Espejo por dejar picar un balón dentro del área en la jugada que terminó con el gol de Nicolás Montiel.

Así celebró Nicolás Montiel tras su gol de cabeza luego de un centro de Emiliano Ramos. (Sebastian Cisternas/Photosport).

“Rogelio (Funes Mori) entró bien conectado. El segundo tiempo fue muy bueno, eso da bronca. Si bien es cierto estuvimos más expuestos, pero lo solucionamos mejor que el primer tiempo. Sabemos que el momento es complejo”, manifestó el entrenador del cuadro estudiantil penquista.

Aunque dejó un recado que tiene al Romántico Viajero como uno de los destinatarios. “Hay que levantar la cabeza. Tenemos un desafío importante, un partido bisagra para poder levantar”, cerró en TNT Sports La Nona Muñoz en esa entrevista que le concedió al periodista Víctor González.

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