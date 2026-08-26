Tras quedar a 13 puntos de Colo Colo en el torneo, el foco debe estar puesto en una deuda de los azules, lo que presiona el panorama en la U.

Universidad de Chile regresó el martes a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, luego de perder el Superclásico por un marcador de 2-1 ante Colo Colo en el Estadio Nacional.

Un duro golpe que los deja a 13 puntos de distancia de los albos en la tabla de posiciones, lo que condena en gran parte su aspiración de la pelea por el título en la Liga de Primera 2026.

En ese sentido, el gran objetivo de la U para la temporada 2026 está obligada a mutar, lo que deja al técnico Fernando Gago entre las cuerdas y con una mochila llena de presión.

Fernando Gago queda con presión en la banca de la U.

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La obligación de la U para volver a la Copa Libertadores

La última vez que Universidad de Chile fue campeón fue en la temporada 2017, de la mano del técnico Ángel Guillermo Hoyos, lo que habla de una tremenda sequía para el cuadro bullanguero.

Algo que, para la presente edición, nuevamente mirarán a una distancia considerable, pese a estar en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

Los 13 puntos de diferencia, con 10 partidos por jugar, hacen complejo el panorama y hacer girar el foco en una tarea que ahora es obligación: volver a la Copa Libertadores.

Para esto, la U luchará un nuevo torneo por el segundo lugar, con equipos como Universidad Católica, Palestino, Ñublense, Everton, entre otros, donde la idea es asegurar el acceso directo al torneo internacional en la fase de grupos.

Pero no será sólo eso, porque también estará la Copa Chile, de manera de poder levantar un título, más allá que ahora no da un cupo director a un torneo internacional, pero la U está obligada, donde mira el duelo de octavos de final ante Everton que se encendió el segundo semestre.