El mal estado de la cancha penquista en las últimas semanas hizo que se le hiciera una pequeña manito de gato pensando en el choque entre Universidad de Concepción y Universidad de Chile por la fecha 21.

Universidad de Chile quiere dejar atrás la dura derrota en el Superclásico 200 ante Colo Colo y para eso hay solo una receta posible: ganar. Su próximo partido será como visita a U de Concepción, rival que viene en baja y con varias derrotas seguidas.

Por lo mismo, la oportunidad de triunfar para por lo menos seguir firme en el segundo lugar se hace vital para los dirigidos por Fernando Gago.

Sin embargo, habrá una complicación importante. Hablamos del estado de la cancha del Ester Roa Rebolledo, gramado que lo ha pasado bastante mal con las lluvias de este invierno, en especial con toda el agua que ha caído en la zona sur de nuestro país.

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Los trabajos en el Ester Roa para la visita de Universidad de Chile

Durante esta jornada se realizó una visita por parte de las autoridades al recinto de Avenilla Collao. En la cita, además de constatar las medidas preventivas y el estado de la infraestructura, se compartió el trabajo a contra reloj que se está aplicando en la cancha.

Las lluvias han golpeado fuerte a la cancha del Ester Roa Rebolledo. | Foto: Municipalidad de Concepción.

Eric Tillería, administrador municipal del Estadio Ester Roa, aseguró al respecto en charla con ADN Radio que “la cancha para el día domingo va e estar bastante complicada. Fue construida para el año 2015 y tiene un promedio de ocho partidos mensuales de los equipos que son de la ciudad”.

“Para este fin de semana, por la lluvia que menos tenido y los partidos, sumado a que Fernández Vial jugará el viernes, tendremos una cancha complicada”, agregó.

Hay un aforo de 25 mil personas para el duelo entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción para este domingo. | Foto: Municipalidad de Concepción.

Al cierra, Tillería aseguró que “habrá zonas bastante blandas, donde la cobertura del césped es bastante baja y obviamente va a dificultar el juego. Vamos a hacer los esfuerzos posibles para que se pueda jugar de la mejor manera posible”.

¿Cuándo se juega el Universidad de Chile vs Universidad de Concepción?

La visita de la U al Campanil está programada para este domingo 30 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa. Este duelo será válido por la fecha 21 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis