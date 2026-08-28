El romántico viajero visitará el Ester Roa Rebolledo este domingo buscando volver a los triunfos tras la derrota ante Colo Colo en el Superclásico.

Universidad de Chile volverá a la acción por la Liga de Primera 2026 este domingo 30 de agosto. Los azules visitarán a la U de Concepción en el Ester Roa Rebolledo, donde buscarán sacarse el mal sabor de boca que le dejó caer ante Colo Colo en el Superclásico 200.

El equipo de Fernando Gago además necesita del triunfo para afianzarse en el segundo lugar, ese que da pasajes directos a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año como Chile 2.

De cara este importante duelo ante el Campanil el romántico viajero tendrá un especial estreno en tierra penquistas, uno que por lo menos en redes sociales ya se dejó ver hace un par de días: su nueva camiseta.

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Universidad de Chile estrenará camiseta en el Ester Roa

Para el choque ante U de Concepción la escuadra laica jugará por primera vez un partido con su nueva tercera camiseta del 2026. Esta, para diferencia del azul de local y blanco de visita, será de color rojo.

“La tercera camiseta de la Universidad de Chile para la temporada 26/27 rinde un llamativo homenaje al orgullo del club y a la cultura de la hinchada. Inspirada en la emblemática bandera del ‘chuncho’, esta camiseta de fútbol transmite la energía de los días de partido y el espíritu de los hinchas”, detalla Adidas en su sitio web por esta nueva prenda.

La nueva camiseta de Universidad de Chile que debutará este domingo en el Ester Roa. | Foto: Adidas.

Cabe recordar que la U marcha segunda con 36 puntos, a lejanas trece unidades del líder Colo Colo. Sin embargo, Universidad Católica y Palestino la siguen de cerca con 33, por lo que la victoria en el sur se hace clave para mantenerse tranquilo en el subliderato.

¿Cuándo se juega el Universidad de Chile vs Universidad de Concepción?

La visita de la U al Campanil está programada para este domingo 30 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa. Este cotejo será válido por la fecha 21 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis