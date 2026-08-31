El DT argentino no ha podido cada vez que enfrenta a los equipos que luchan por el descenso.

Universidad de Chile está muy lejos de poder pelear por el título, pese a que Fernando Gago insiste. De todos modos, hay una curiosidad que demuestra la irregularidad de los Azules.

El Romántico Viajero quería sacudirse de la amarga semana que había vivido luego de perder el Superclásico ante Colo Colo, alejándose a 13 puntos de la cima. Pues bien, volvió a perder y ahora está a 16 unidades de los Albos. Casi imposible remontar esta distancia.

El talón de Aquiles de Gago

El periodo de Fernando Gago en Universidad de Chile ha estado marcado por mucha irregularidad. Cuando parecía que había encontrado la línea futbolística del equipo, con cinco victorias consecutivas, la caída ante Colo Colo otra vez los llenó de dudas.

Contra Universidad de Concepción en el sur no pudieron. Los Azules eran favoritos. De hecho, los penquistas estaban en zona de descenso antes del encuentro, pero de igual manera se las arreglaron para ganar por 2-1 en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

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Esta situación no es nueva, ya que los clubes que luchan por el descenso se han transformado en la piedra en el zapato de Fernando Gago. Ya había perdido con Cobresal en la primera rueda, ahora le suma a el Campanil y lo más curioso le ha pasado con Unión La Calera.

Gago ha enfrentado en 5 oportunidades a los Cementeros, sumando Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Chile. El saldo es: 3 derrotas y 2 empates. ¿Qué tienen los equipos que pelean en la zona roja que la U no los puede vencer? Al parecer, Pintita tampoco tiene la respuesta.

La U no pudo con U. de Concepción. Imagen: Photosport

El próximo partido de Universidad de Chile será el sábado 5 de septiembre a las 20:00 horas ante Coquimbo Unido, en el Estadio Nacional. El Romántico Viajero intentará quedarse con el Chile 2 que da pasajes para Copa Libertadores, porque para el título, pese a la insistencia de Fernando Gago, está claro que no les alcanza.