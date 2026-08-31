El defensor estuvo en la jugada del penal y luego poco pudo hacer en el segundo tanto, por lo que decidió poner la cara ante los hinchas.

Universidad de Chile no logra levantarse en el Liga de Primera 2026, donde esta vez fue al sur del país para caer por un marcador de 2-1 ante Universidad de Concepción, en el estadio Bicentenario Ester Roa Rebolledo.

Los azules tuvieron muchos errores en el comienzo del partido que hicieron pagar caro el encuentro, donde fue protagonista Bianneider Tamayo con dos desafortunadas intervenciones.

A diferencia de otros jugadores, el venezolano afrontó a los micrófonos tras el partido, donde puso el pecho al momento que le tocó vivir: “Me hago responsable de la jugada”.

La jugada del penal que marcó la derrota de U de Chile. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

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Tamayo asegura que fueron errores puntuales

Bianneider Tamayo tuvo una nueva oportunidad de ser titular en una línea de tres que presentó el técnico Fernando Gago en Universidad de Chile, donde tuvo momentos que lo marcaron y fueron trascendentales para la derrota.

“Yo me hago responsable de la jugada, que obviamente fue bastante errada de mi parte”, explicó en un comienzo el venezolano, pagando las culpas de sus decisiones.

“Pero también soy consciente de que puedo trabajar, seguir mejorando. Son cosas que a mí me hacen crecer, y así lo veo. Hoy me duele, me cuesta obviamente asumirlo porque también está la derrota, pero voy para adelante y voy a seguir para adelante”, detalló.

Por lo mismo, fue consultado por la línea de tres, si le pasó una mala jugada: “Mira, la verdad en general, siento que no fue un buen partido. Pero yo sí me sentí cómodo. Sacando la jugada que te acabo de comentar, en líneas generales nos manejamos muy bien porque ya nos conocemos y hemos trabajado juntos. Y bueno, de acá para adelante seguir entrenando, mejorando y puliendo esos detallitos que hoy pasaron factura”, finalizó.

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