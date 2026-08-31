En U de Chile pierden la paciencia con Fernando Gago: “Te vende la pomada”

Fernando Gago volvió a perder y en la U pierden la paciencia, pues lo culpan de hacer jugar muy solo a Edu Vargas en la ofensiva. "Debe cambiar el esquema", indican.

Universidad de Chile volvió a perder en el torneo. Tras el golpe que significó la derrota en el Superclásico contra Colo Colo, no pudo lavar las heridas frente a U de Conce en el sur y quedó a 16 puntos de su archirrival.

Todo parece apuntar a que debe pelear por el segundo puesto, a pesar de que el entrenador Fernando Gago manifiesta que mientras haya opciones matemáticas pretende pensar en el título.

Declaraciones que le hicieron hervir la sangre a Héctor Hoffens, un referente del elenco estudiantil en la década de los 80 y que mandó a freír monos al DT.

“¡A qué juega la U! Se equivoca Gago y te vende la pomada, cómo la vende. Es un personaje que te dice “vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando”. ¡Peleando qué!”, señaló en charla con Redgol.

Fernando Gago no logra convencer en U de Chile

Le piden a Gago que cambie el esquema en la U de Chile

Por lo mismo es que implora para que la U deje de jugar con Eduardo Vargas tan solo en ofensiva. “Debe cambiar el sistema, si con un delantero no se puede ganar“, declaró.

Su lamento continuó. “Qué terrible, porque todo igual, no hay cambios, no se mueven. Cómo es posible que siga el mismo sistema, la misma manera que ante Colo Colo”,, detalló.

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Indicó que el Bulla jugó “un primer tiempo desastroso, porque la U no juega a nada. Dicen que la cancha está mala, pero la cancha es igual para todos los que juegan ahí. El problema es el sistema”.

La U ahora deberá enfrentar a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional el próximo sábado, a las 20 horas. Será un duelo de elencos necesitados.