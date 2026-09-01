DT argentino que arribó el año pasado a la Liga de Primera tendrá su revancha en México. En junio pasado se fue de Audax Italiano.

Corría junio de este año y Gustavo Lema era despedido entre pifias e insultos por parte de la barra de Audax Italiano. Los tanos caían como local ante Santa Cruz, por Copa Chile, lo que sentenció su adiós de La Florida.

El entrenador que llegó en 2025 para clasificar a los verdes a Copa Sudamericana (dejando a Colo Colo sin el torneo en la última fecha) vive hoy un remember en el fútbol mexicano. Tiene todo acordado para dirigir en la Liga MX.

“Gustavo Lema es el nuevo entrenador de Juárez. El club lo eligió a él porque conoce muy bien la Liga MX, no solo por haber dirigido solo, sino por los títulos ganados junto a Mohamed. Firmará contrato hasta junio de 2027″, avisó César Merlo.

Así le fue en Audax Italiano

Gustavo Lema vuelve al fútbol mexicano, donde previo a Audax Italiano dirigió a Pumas de la UNAM. En los tanos dirigió 32 partidos oficiales, obteniendo un rendimiento del 46%.

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Además de dirigir al equipo felino en la Liga MX (2023-2025), registra pasos como ayudante técnico en Tiburones Rojos, Tijuana, América, Monterrey y el mismo Pumas. Por eso es hombre conocido para ser DT del Juárez.

En cuanto al Audax Italiano, tras la salida de Lema el equipo tampoco ha podido levantar cabeza. Hoy son dirigidos por el argentino Patricio Graff y están en zona peligrosa peleando por no descender.

Con 22 puntos y uno por sobre Cobresal (que hasta ahora bajaría a Primera B), los tanos ocupan el lugar 13°. Más abajo está U de Concepción, también con 22 unidades y un duelo menos, los mineros con 21 y Unión La Calera, con 14 unidades.