El delantero chileno cumplió en esta jornada sus primeros entrenamientos al mando del francés Pierre Sage.

Darío Osorio vive una nueva realidad tras ser fichado por el Crystal Palace. El delantero chileno de 22 años dejó el Midtjylland de Dinamarca para llegar a la Premier League a cambio de unos 30 millones de dólares, una cifra histórica para el fútbol danés.

El cuadro del sur de Londres se tuvo que mover con rapidez en el llamado ‘deadline day’ para dar con un arma en ofensiva tras la negativa de Malick Fofana, quien pese a tener todo acordado con el club terminó fichando en el Sunderland.

De cara a este nuevo desafío el nuevo elenco del chileno oficializó en sus canales el que será su número de camiseta para afrontar esta temporada 2026-27, esto luego de completar su primer entrenamiento bajo las órdenes del entrenador francés Pierre Sage.

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El número que utilizará Darío Osorio en el Crystal Palace

En su sitio web oficial el Palace publicó el listado completo de los números de camiseta en esta temporada, destacando sobre Osorio que “nuestro undécimo fichaje del verano, el último en confirmarse en el último día del mercado de fichajes, lucirá el dorsal número 24”.

Así se verá la camiseta de Darío Osorio en la Premier League.

Este número de camiseta para el chileno es bastante especial, ya que fue el dorsal con el que debutó profesionalmente en el 2022 con la camiseta de Universidad de Chile. Luego, en el 2023, pasó a usar la 11, mismo número que utilizó en el Midtjylland.

Darío Osorio debutó profesionalmente en la U con el 24 en el 2022. | Foto: Photosport.

“Me siento muy emocionado, con ganas de comenzar a entrenar, de conocer a mis compañeros. Estoy muy feliz por este paso (en mi carrera)”, fueron las primeras palabras de Osorio en su arribo al Palace, donde podría jugar su primer partido este mismo fin de semana.

¿Cuándo podría debutar Darío Osorio en el Crystal Palace?

El debut del chileno con el Crystal Palace podría darse este sábado 5 de septiembre, cuando desde las 10:00 (hora de Chile) su nuevo club visite al Fulham por la tercera fecha de la Premier League 2026/27 en Craven Cottage.

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En síntesis