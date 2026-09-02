Universidad de Chile también reaccionó a la venta de Darío Osorio al Crystal Palace de la Premier League, con un mensaje en las plataformas digitales de la institución bullanguera. Los azules también eran interesados en el negocio desde el Midtjylland de la Primera División de Dinamarca, teniendo en cuenta que conservaron el 10% de la […]

Universidad de Chile también reaccionó a la venta de Darío Osorio al Crystal Palace de la Premier League, con un mensaje en las plataformas digitales de la institución bullanguera.

Los azules también eran interesados en el negocio desde el Midtjylland de la Primera División de Dinamarca, teniendo en cuenta que conservaron el 10% de la carta del nacido en Hijuelas.

Por lo mismo, ahora también esperan el arribo de los montos comprometidos, aunque saben que estos no se darán hasta la próxima temporada cuando se concrete la venta definitiva.

La U conservó el 10% de Darío Osorio.

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Osorio significa 10 millones de dólares en la U

El Crystal Palace negoció un préstamo de Darío Osorio para sacarlo rápido, aunque quedó firmado el compromiso de una venta que dará réditos económicos en U de Chile.

Según detalla el diario La Tercera “la transferencia contempla un préstamo con una obligación de compra de 30 millones de dólares más otros cuatro millones de la misma moneda en variables. A ello se suma una tasa de préstamo de 2 millones. En total, la operación involucrará US$ 36 millones”.

Es el momento en que la U se puso a la fila para cobrar lo que corresponde, con una cifra total que impacta, aunque la parte de esta venta deberá esperar hasta la próxima temporada.

“Es así como la figura de 22 años le reportará al club que lo formó un cheque de más de US$ 3,6 millones. En total, Osorio les habrá dejado casi US$ 10 millones considerando los derechos de formación, pues en 2023, Universidad de Chile vendió el 90% del pase del jugador en US$ 5,3 millones“, finalizaron.

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