El ex capitán de la U aplaude el camino de Osorio, pero muestra la cruda realidad que viven los juveniles que quieren ir por ese rumbo con malas decisiones del club.

La venta de Darío Osorio al Crystal Palace hizo celebrar a Universidad de Chile, quienes también se verán beneficiados del traspaso de un formado en el Centro Deportivo Azul a la Premier League.

Por lo mismo, fue el histórico Johnny Herrera quien elogió todo lo que luchó para llegar a este punto, donde incluso recuerda una conversación con el papá del nacido en Hijuelas, para dar un ejemplo de algo grave que pasa en la U con los juveniles.

“Es mucha plata, hoy por hoy es la mejor liga del mundo, Londres es más lindo que la cresta, ni hablar. Él vivía en la casa del jugador, una vez le decía al papá, que me decía ‘gracias por dedicarle unas palabras a mi hijo’, yo le decía que agarre un poco más de peso y la va a romper”, recuerda.

Algo que ahora le choca con las nuevas generaciones que saca la U, donde apunta que hubo cambios incluso en la alimentación: “A los cadetes les sacaron las proteínas”.

Johnny Herrera cuenta detalles de los juveniles azules.

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“A los cadetes de la U les quitaron las proteínas”

Fue en TNT Sports donde Johnny Herrera profundizó en el tema de los juveniles de Universidad de Chile, con el ejemplo del gran salto de Darío Osorio, donde destaca el esfuerzo personal y deja de lado a la dirigencia de Azul Azul.

“Las paradojas de la vida de lo que es hoy por hoy la U, donde su presidente está detenido por un sinfín de estafas, cosas truchas, haber dejado el club de forma muy rara y que por fin se descubre, pero así y todo sigue vendiendo jugadores“, explicó.

“Viene de la parte de la administración de Sartor, que no tiene ningún mérito de Sartor, pero logró calzar en esta época. Assadi que lo venden, lo que será Lucas Barrera, Agustín Arce que son vendibles, el club tiene patrimonio incalculable“, detalla.

Por eso mismo, eleva una crítica al modelo que tiene la U de llevar adelante sus juveniles, incluso con una denuncia que dará que hablar: “Por qué cresta no le ponen lucas a las cadetes, que es donde más van a sacar jugadores y son identificados con el club”.

“Llega a dar pena la situación de la U hoy por hoy, pero esto es lo que es la U, puede ser Colo Colo, puede ser Católica… aparte de lo trucho de ir a buscar jugadores con sobreprecio a Huachipato y a los cadetes de la U le sacaron las proteínas, con lo importante que son, con raciones que son deficientes, entonces esto es la U”, finalizó.