El técnico argentino tiene, al menos, cuatro enfrentamientos que marcarán la temporada de los azules en ambos torneos.

Universidad de Chile está en un complejo escenario en la temporada 2026 de la mano del técnico Fernando Gago, que se ha profundizado con las dos últimas dos derrotas.

Las caídas ante Colo Colo en el Superclásico, además la última contra Universidad de Concepción, la alejaron a 16 puntos de la lucha por el título en la Liga de Primera y le hicieron perder el segundo puesto con la intención de clasificar directo a la Copa Libertadores.

Por lo mismo, el mes de septiembre puede ser decisivo para el equipo del entrenador argentino, quienes tienen cuatro partidos que serán relevantes para la lucha en el torneo como en la Copa Chile, que entra en su fase de octavos de final.

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Para unas Fiestas Patrias con la U en alto

Universidad de Chile vivirá un intenso mes de septiembre, que marcará a los hinchas más allá de los terremotos y empanadas que consuman en las Fiestas Patrias.

Esto, porque tendrán dos duelos claves para seguir en la pelea por el Chile 2 a la Copa Libertadores, lucha que llevan, en este momento, con Universidad Católica, con ambos con 36 unidades, pero con los cruzados con mejor diferencia de goles.

Por lo mismo, serán trascendentales los partidos ante Coquimbo Unido de este fin de semana en el Estadio Nacional, además la visita a Deportes La Serena en el estadio La Portada.

En la Copa Chile también serán partidos muy importantes porque jugarán la llave de octavos de final ante un Everton que viene encendido, primero en Viña del Mar y luego en Santiago, buscando el paso a la ronda de los ocho mejores.

De pasar esta definición, su rival saldrá del choque entre Deportes Iquique y Deportes Antofagasta, que puede tener el duelo de ida en el norte del país el 30 de este mismo mes.

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Revisa los partidos de la U en septiembre: