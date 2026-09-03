El cierre del libro de pases, además del alto salario del argentino, hicieron que ni se acercaran a tener conversaciones: todo quedó en rumor.

Universidad de Chile estuvo en alerta ante la opción de perder otro jugador, tras la salida de Lucas Assadi al fútbol de Suecia, que fue un verdadero terremoto en la interna que ha significado dos derrotas consecutivas.

Pero ahora era el mercado de Argentina el que apuntaba nuevamente a la U, pero con una opción de sacar a uno de sus delanteros de la presente temporada a Independiente: Juan Martín Lucero.

Si bien desde la U aseguran que nunca existió alguna negociación alguna, desde el vecino país, las informaciones revelaban que el cuadro de Avellaneda buscó un préstamo, aunque la opción era dividir el sueldo entre ambos equipos.

Algo muy lejos de lo que espera la dirigencia de Azul Azul para sentarse a conversar por uno de sus jugadores, que, pese a no rendir, llegó como fichaje estrella para 2026.

Lucero suma tres goles con la U en la presente temporada.

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El salario fue problema para sentarse a negociar con la U

Pero ahora salió a flote una nueva versión de parte de radio ADN, quienes confirman que Juan Martín Lucero no se moverá desde Universidad de Chile, al menos en la presente temporada.

“El principal factor para declinar en el fichaje del “Gato” fue el sueldo del futbolista, ya que con la crisis económica que viven, no podían pagarlo, razón por la cual buscaban que desde Azul Azul siguieron pagando un porcentaje del mismo, algo que no aceptaron en el CDA”, explican.

“Así las cosas, Juan Martín Lucero seguirá siendo parte del plantel de Fernando Gago y su contrato continuará en vigencia, el cual vence en diciembre del 2027. En 28 partidos jugados este 2026, sola marcado 3 goles y ha entregado 5 asistencias”, detallan.

Independiente no pudo concretar su obsesión con un nuevo delantero, teniendo en cuenta que en las últimas horas se cerró el libro de fichajes para la liga de ese país.