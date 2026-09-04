Pronósticos Fulham vs Crystal Palace: ¿debutará Darío Osorio en la Premier League?

Revisa los mejores pronósticos y apuestas de Fulham vs Crystal Palace, por la Premier League. Análisis, cuotas y datos clave para el posible debut de Darío Osorio.

Revisa los pronósticos de Fulham vs Crystal Palace. Ambos equipos buscan sus primeros puntos en la Premier League, en un duelo que se anticipa muy cerrado y que podría marcar el debut del chileno Darío Osorio en las Águilas.

El encuentro, correspondiente a la tercera fecha de la liga inglesa, se disputará el sábado 5 de septiembre a las 10:00 horas (hora de Chile) en el mítico Craven Cottage. Los dos elencos llegan sin puntos y con la urgencia de empezar a sumar.

Nuestros picks Pronósticos: Fulham vs Crystal Palace Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Empate Ambos equipos perdieron sus dos primeras jornadas y llegan con niveles similares. Además, cinco de sus últimos diez duelos ligueros y tres de los últimos cuatro en Craven Cottage terminaron empatados. bet365 3.30 Pronóstico Total de goles: Menos de 2.5 El 50% de los partidos del Fulham la temporada pasada tuvo menos de 2.5 goles. Además, ocho de sus últimos doce enfrentamientos directos no superaron las dos anotaciones. bet365 1.90 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Fulham vs Crystal Palace

Fulham ha ganado solo uno de sus últimos seis partidos de Premier League (cuatro derrotas y un empate).

ha ganado solo uno de sus últimos seis partidos de (cuatro derrotas y un empate). Crystal Palace ha concedido más de 1.5 goles en cada uno de sus últimos seis partidos en todas las competiciones.

ha concedido más de 1.5 goles en cada uno de sus últimos seis partidos en todas las competiciones. Cinco de los últimos 10 duelos directos en Premier League entre ambos equipos terminaron en empate.

Darío Osorio podría hacer su debut en Crystal Palace. Llegó a préstamo desde FC Midtjylland con una opción de compra superior a los 26 millones de euros.

Cuotas 1X2 Cuotas: Fulham vs Crystal Palace Cuotas ofrecidas por bet365 Fulham 2.27 bet365 Empate 3.30 bet365 Crystal Palace 3.12 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Fulham vs Crystal Palace

Tanto Fulham como Crystal Palace llegan a la tercera jornada de la Premier League con la necesidad imperiosa de sumar sus primeros puntos. Los locales han comenzado la temporada con dos derrotas, un 3-2 ante el Chelsea y un 1-0 contra el Sunderland, mostrando debilidades defensivas.

Por su parte, el Crystal Palace tampoco ha tenido un buen inicio, cayendo ante el Everton (2-0) y el Manchester City (4-1). Ambos equipos, con nuevos entrenadores, aún buscan su identidad y consistencia, lo que anticipa un partido muy disputado y táctico en Craven Cottage.

Nuestra apuesta segura: Empate

La opción más prudente para este encuentro es el empate. Ni Fulham ni Crystal Palace han logrado sumar puntos en las dos primeras jornadas, lo que refleja un nivel de forma muy similar y la urgencia compartida de no volver a perder.

El historial reciente entre ambos refuerza esta idea: cinco de sus últimos diez enfrentamientos en la Premier League terminaron en igualdad. Además, en Craven Cottage, tres de los últimos cuatro duelos también acabaron en tablas. La cuota de 3.30 es muy atractiva para un resultado altamente probable.

Apuesta 1 | Fulham vs Crystal Palace – Resultado final: Empate – 3.30 en bet365

Apuesta de valor: Menos de 2.5 goles

Considerando la falta de ritmo y confianza de ambos equipos, una apuesta por un marcador bajo ofrece un gran valor. La temporada pasada, el 50% de los partidos del Fulham en la Premier League tuvieron menos de 2.5 goles, una tendencia que se ha mantenido en el inicio de esta campaña.

Aunque el Crystal Palace ha tenido partidos con más goles, el historial directo muestra que ocho de los últimos doce enfrentamientos entre ellos no superaron los dos goles. Con ambos equipos priorizando la solidez defensiva para evitar otra derrota, un partido cerrado parece el escenario más lógico.

Apuesta 2 | Fulham vs Crystal Palace – Total de goles: Menos de 2.5 – 1.90 en bet365

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Alineaciones probables en Fulham vs Crystal Palace

Fulham: Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, Berge, Iwobi, Bobb, King, Palacios, García.

Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, Berge, Iwobi, Bobb, King, Palacios, García. Crystal Palace: Henderson, Tomiyasu, Richards, Canvot, Khalaili, Kamada, Wharton, Mitchell, Pino, Nketiah, Strand Larsen.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Fulham vs Crystal Palace

¿Quién es el favorito en el pronóstico Fulham vs Crystal Palace?

Fulham es levemente favorito por jugar en casa, pero las cuotas sugieren un partido muy parejo, con el empate como un resultado altamente probable.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará en Craven Cottage el sábado 5 de septiembre a las 10:00 horas (hora de Chile). La transmisión para Chile aún no ha sido confirmada.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 3.30 por el empate representa un gran valor, considerando la paridad de ambos equipos y el historial de enfrentamientos directos entre ellos.

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