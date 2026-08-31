Los argentinos tienen al Gato entre las opciones concretas y adelantan cómo quieren hacer el negocio con Azul Azul.

Universidad de Chile podría ver una nueva salida del plantel que lidera el técnico Fernando Gago, porque en Argentina suena fuerte el nombre de Juan Martín Lucero en Independiente.

Tras la salida de Gabriel Ávalos a Olimpia de Paraguay, los argentinos buscan un reemplazo en el ataque, teniendo al “Gato” como una de las opciones principales para ocupar la plaza.

Así lo detalló el sitio TyC Sports, quienes entregaron información de la fórmula que quieren ofrecer, aunque dejan en claro que no es el único atacante que está en carpeta.

Juan Martín Lucero ha marcado tres goles por la U en toda la temporada. Foto: Andrés Pina/Photosport

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El Gato Lucero o Auzemendi en Independiente

En Argentina aseguran que Juan Martín Lucero pelea con Agustín Auzmendi por ser el nuevo delantero de Independiente, algo que mueve el piso en U de Chile, teniendo que es uno de los jugadores mejores pagados de la plantilla.

Por lo mismo, aseguran que, teniendo en cuenta el presente del “Gato” en la U, es una carta para poder sacar desde el cuadro azul, aunque con una particular fórmula.

“A sus 34 años, el mendocino se desempeña en Universidad de Chile y tiene contrato hasta fines de diciembre de 2027, pero como es suplente en el equipo que dirige Fernando Gago, su salida podría darse sin mayores inconvenientes”, explican en el citado medio.

“Aunque no está para nada cerrado, el arribo de Lucero es la opción más potable que baraja la dirigencia del Rojo, ya que no le implicaría un desembolso económico grande porque podría arribar en condición de libre o a préstamo y que el elenco chileno pague parte de su salario“, finalizan.

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