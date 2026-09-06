Universidad de Chile regresó al triunfo en medio de un ambiente muy caldeado en el club. De forma inesperada, los bomberos terminaron siendo Juan Martín Luceroy Octavio Rivero.

El Romántico Viajero caía por 2-1 ante Coquimbo Unido en el minuto 84 y Fernando Gago decidió mandar a los dos ex delanteros de Colo Colo a la cancha. A los hinchas no les agradó estas variantes y reprobaron con pifias, aunque minutos después, los atacantes cambiaron los abucheos por aplausos.

Históricos de la U destacan a Rivero y Lucero

Juan Martín Lucero anotó un doblete, mientras Octavio Rivero convirtió de penal luego de estar varios meses fuera de las canchas por problemas en la rodilla. Ahora en Universidad de Chile están felices por el despertar de dos incorporaciones que han sido muy criticadas.

“Me alegro por Lucero y Rivero, pero especialmente por Lucero. No había podido mostrar su faceta goleadora. Siempre se dudaba de su incorporación y terminó siendo fundamental en los dos goles. Y desde el punto de vista emocional por Rivero. Yo creo que hacer el gol después de tanto tiempo estar lesionado, eso te genera digamos un sentimiento de agradecimiento“, indicó César Vaccia a RedGol.

ver también La respuesta de Lucero a los hinchas de U de Chile tras pifias en el Nacional: “No hay mucha explicación”

Otro que destacó a los ex Colo Colo, es Héctor “Chico” Hoffens. “¿Qué mejor motivación de hacer un gol, entrar los últimos 10 minutos y ganar un partido? Un jugador que ha estado ausente, que la gente lo quería ver y, afortunadamente, logró el penal y su gol. Eso es como el la mejor vitamina que puede haber para un jugador que viene que quiere jugar“, aseguró el ídolo azul.

Patricio Mardones por su parte, valoró que Universidad de Chile supo dar vuelta un encuentro muy complejo. Además, el autor del penal más importante en la historia del Bulla sabe que estos 3 puntos son vitales para luchar por la clasificación a Copa Libertadores.

“La U dio un paso de carácter, de saber lo que se está jugando. Coquimbo era un buen rival, pero la U fue mejor durante los 90 minutos. Era injusto haber perdido el partido, pero bueno, creo que hoy día la U demostró que está para para pelear el Chile 2 hasta el final“, señaló el Pato, quien además de los delanteros, también tuvo elogios para Marcelo Morales.

“Morales transmite lo que es la esencia de la U. Un jugador eh maravilloso hoy día. Maduro, juega, contagia. Charles Aránguiz, muy buen jugador. Y bueno, la suerte también Lucero y Rivero, que entraron y cambiaron todo“, cerró Mardones.