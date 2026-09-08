Luego de su reactivación piden tener participación en los nuevos acuerdos, además de ponerse a disposición para trabajar.

Universidad de Chile vive momentos de incertidumbre en cuanto a su administración, donde la concesionaria Azul Azul espera por la venta delo 63% que corresponde a lo que viene del caso Sartor y Michael Clark.

Ante este escenario, la Casa de Estudios ha dado a entender el nulo acercamiento con la concesionaria, mientras que desde el club aseguran que no han coincidido en fechas pero que pronto esperan tener una conversación.

Esto en medio de la revisión del contrato de concesión para la utilización del nombre o símbolos, que desde la rectoría han llamado a revisión y es el próximo paso a seguir.

En medio de esto, un nuevo actor apareció para ponerse al servicio de avanzar hacia un nuevo club, con una reunión coordinada con la Universidad de Chile: la Corfuch.

El futuro de la U se juega en varias partes. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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“La Corfuch tiene los derechos federativos”

Así lo detallaron en radio ADN, donde Jorge Tapia, el vocero de la Corfuch, confirmó que ya tuvieron una primera reunión con la Casa de Estudios de la Universidad de Chile, incluso antes que la concesionaria Azul Azul.

“Nos reunimos con ella y su equipo en la Universidad de Chile. Le dimos a conocer a la universidad en qué estamos en el proceso, ya funcionando regularmente, captando socios y con elecciones que se desarrollarán en diciembre”, explicó Jorge Tapia.

“Pusimos en valor que la Corfuch es la que tiene los derechos federativos. Si bien no está relacionada con el convenio de nombres y emblemas, es parte del contrato que hay con Azul Azul”, detalla.

Por lo mismo, se han puesto a disposición de esta nueva etapa que esperan avanzar con un nuevo contrato para la utilización de símbolos: “Fuimos a ofrecer colaboración al proceso que lleva la universidad como actor relevante del devenir del club, pues la concesión tiene un término. Es importante considerar un potencial acuerdo. Fue un primer acercamiento muy bueno, con diálogo de ambas partes. Esperamos que se vuelva a repetir para colaborar en la protección del club en todas sus dimensiones”.