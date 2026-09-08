Si bien a los hinchas le interesa el quién compra, el paso inicial al proceso ya queda golpeado con el daño de imagen que ha tenido el club.

Los hinchas de Universidad de Chile miran atentos los próximos pasos a seguir con la concesionaria Azul Azul, luego de que se ha dado inicio al proceso de venta del 63% de las acciones que vienen desde el caso Sartor.

Una situación que puede cambiar la interna dirigencial ante un nuevo grupo que llegue a encabezar los destinos azules, pero que ya comienza a enfrentar los primeros problemas.

Con todo lo que ha pasado con el ex presidente Michael Clark, hoy en prisión preventiva mientras dure la investigación, el tema de la confianza para nuevos actores es relevante.

Es así, como el diario Financiero asegura que “se acota la lista de bancos interesados en vender el control de Azul Azul y sólo un actor presentó una propuesta antes del plazo”, que venció el 4 de septiembre.

Desde el directorio de Cecilia Pérez siguen de cerca el tema. Foto: Diego Martin/Photosport

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Lista corta para liderar la venta de las acciones de la U

Si bien el foco de Universidad de Chile es conocer quién compra, para no cometer el mismo error de lo que pasó con Sartor, hay un trasfondo en el daño de imagen que hace que se vea poco competitivo.

Así lo detalla el citado medio: “Tras los avances del caso Sartor y el inicio de la liquidación de su matriz, la venta del control de la concesionaria del club Universidad de Chile, Azul Azul, toma forma rápidamente“.

“A las 17 horas de este martes se reunirán nuevamente los acreedores de Asesorías e Inversiones Sartor S.A., la sociedad en quiebra que encabeza el grupo financiero, con el objetivo de revisar las propuestas por parte de una serie de actores del mundo de la banca de inversión y corredoras de bolsa para quedarse con el mandato para liderar la operación”, explican.

En ese sentido, dejan en claro que el tema y el escenario no se ven tan abiertos, como se pensó en un momento, por lo que se acota a pocos protagonistas para llevar adelante el proceso de venta.

“Lo anterior luego de que el pasado viernes 4 de septiembre venciera el plazo para la recepción de ofertas para los asesores en carrera. Si bien en algún momento se especuló respecto de cerca de una docena de actores contactados, quienes siguen de cerca la trama apuntaron a una “lista corta” de interesados en quedarse con el mandato: Landmark, Scotiabank, Santander y Econsult”.