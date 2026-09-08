Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

El primer problema en la venta de las acciones de U de Chile: “lista corta” para liderar el proceso

Si bien a los hinchas le interesa el quién compra, el paso inicial al proceso ya queda golpeado con el daño de imagen que ha tenido el club.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
La U mira quién tomará el control de la concesionaria Azul Azul.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTLa U mira quién tomará el control de la concesionaria Azul Azul.

Los hinchas de Universidad de Chile miran atentos los próximos pasos a seguir con la concesionaria Azul Azul, luego de que se ha dado inicio al proceso de venta del 63% de las acciones que vienen desde el caso Sartor.

Una situación que puede cambiar la interna dirigencial ante un nuevo grupo que llegue a encabezar los destinos azules, pero que ya comienza a enfrentar los primeros problemas.

Con todo lo que ha pasado con el ex presidente Michael Clark, hoy en prisión preventiva mientras dure la investigación, el tema de la confianza para nuevos actores es relevante.

Es así, como el diario Financiero asegura que “se acota la lista de bancos interesados en vender el control de Azul Azul y sólo un actor presentó una propuesta antes del plazo”, que venció el 4 de septiembre.

Desde el directorio de Cecilia Pérez siguen de cerca el tema. Foto: Diego Martin/Photosport

Desde el directorio de Cecilia Pérez siguen de cerca el tema. Foto: Diego Martin/Photosport

La declaración de Insulza que enfurecerá a varios hinchas de U de Chile: “El club está sano, el problema es que hay que empezar a ganar”

ver también

La declaración de Insulza que enfurecerá a varios hinchas de U de Chile: “El club está sano, el problema es que hay que empezar a ganar”

Lista corta para liderar la venta de las acciones de la U

Si bien el foco de Universidad de Chile es conocer quién compra, para no cometer el mismo error de lo que pasó con Sartor, hay un trasfondo en el daño de imagen que hace que se vea poco competitivo.

Así lo detalla el citado medio: “Tras los avances del caso Sartor y el inicio de la liquidación de su matriz, la venta del control de la concesionaria del club Universidad de Chile, Azul Azul, toma forma rápidamente“.

A las 17 horas de este martes se reunirán nuevamente los acreedores de Asesorías e Inversiones Sartor S.A., la sociedad en quiebra que encabeza el grupo financiero, con el objetivo de revisar las propuestas por parte de una serie de actores del mundo de la banca de inversión y corredoras de bolsa para quedarse con el mandato para liderar la operación”, explican.

En ese sentido, dejan en claro que el tema y el escenario no se ven tan abiertos, como se pensó en un momento, por lo que se acota a pocos protagonistas para llevar adelante el proceso de venta.

“Lo anterior luego de que el pasado viernes 4 de septiembre venciera el plazo para la recepción de ofertas para los asesores en carrera. Si bien en algún momento se especuló respecto de cerca de una docena de actores contactados, quienes siguen de cerca la trama apuntaron a una “lista corta” de interesados en quedarse con el mandato: Landmark, Scotiabank, Santander y Econsult”.

Lee también
La jugada de Michael Clark para salir de la cárcel: Ilegalidad
U de Chile

La jugada de Michael Clark para salir de la cárcel: Ilegalidad

Explican los motivos para cambiar de cárcel a Michael Clark
U de Chile

Explican los motivos para cambiar de cárcel a Michael Clark

Johnny Herrera le dio en el suelo a Michael Clark tras la prisión
U de Chile

Johnny Herrera le dio en el suelo a Michael Clark tras la prisión

Los primeros pasos de Michael Clark en la cárcel: "Evidente estado de..."
U de Chile

Los primeros pasos de Michael Clark en la cárcel: "Evidente estado de..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo