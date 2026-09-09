El delantero comentó las complicaciones que vivió durante la temporada 2022, donde incluso fue capitán del equipo que peleó por no descender. "El problema en la U es que todo se sabe", contó.

El delantero Ronnie Fernández tuvo un polémico e intenso paso por la Universidad de Chile en la temporada 2022, donde llegó para ocupar el puesto que dejó Joaquín Larrivey, fue capitán y acabó en boca de todos, con comentarios de todo tipo por su nivel.

Un momento que recordó el puntarenense en el podcast del Sifup con Fernando Chiqui Cordero, donde enfatizó que los hinchas azules le pusieron una imagen que no corresponde a lo que es su carrera y reveló el principal problema que tiene el cuadro laico.

“Yo a la U no iba como el delantero titular. En ese tiempo llegó el ‘Chorri’ Palacios, que venía de ser goleador. Yo iba como un segundo delantero y también llegué pensando en ser un apoyo para el camarín. Terminé siendo incluso capitán“, reconoció Fernández.

ver también Ronnie Fernández revela porqué decidió volver al fútbol chileno: “Estaba en una liga que me…”

El recuerdo de Ronnie Fernández de su paso por la U

“Por más difícil que haya sido como institución todo lo que se vivió, fue un momento espectacular“, añadió Habibi, quien alegó que “se me pintó como el villano de una historia mal contada, porque después las cosas se supieron y terminé teniendo razón en muchas de ellas”.

Sobre ser el “rostro” de la campaña de la U en 2022 que los tuvo al borde del descenso, Fernández indicó que “uno tiene que saber canalizar esas cosas. Estos tiempos te empujan a querer decir todo y salir a hablar, porque existen muchas formas de expresarse públicamente. Pero existe un respeto que debe mantenerse, independientemente de que haya errores”.

Por último, el hoy jugador de Palestino apuntó que el principal problema que arrastra el cuadro azul es que “todo se sabe. Y cuando todo se sabe, lo que viene desde afuera no ayuda, sino que genera más daño. Es como cuando uno tiene problemas con su familia: tienes que cerrar la puerta, solucionarlos adentro y después ver qué pasa”.

Los números que tuvo con los azules en 2022

Ronnie Fernández jugó con Universidad de Chile en esa campaña tanto el Campeonato Nacional como Copa Chile, donde llegó a semifinales. Registró cinco goles y tres asistencias en 32 encuentros, donde disputó 2.619 minutos en el campo de juego.

En síntesis