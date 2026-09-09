El formado en Universidad de Chile recibió varios elogios tras ser parte de la victoria sobre el Middlesbrough en la Carabao Cup.

Darío Osorio tuvo un auspicioso debut como titular con la camiseta del Crystal Palace. Luego de ver acción algunos minutos por la Premier League al chileno le llegó la oportunidad de ir desde el arranque en la Carabao Cup, donde mostró destellos de su talento y juego asociado.

Y no desentonó, ya que pudo disputar 58 minutos en la victoria por 3-0 de su equipo sobre el Middlesbrough por la tercera ronda del torneo doméstico. Sin ir más lejos, fue parte de la buena serie de toques que terminó en el cabezazo de Jørgen Strand Larsen a los 36’ para la apertura de la cuenta.

Esta primera muestra del chileno generó varias buenas reacciones de la siempre exigente prensa inglesa, quienes ya están comenzando a conocer a uno de los buenos jugadores que salió de nuestro fútbol en los últimos años.

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Prensa inglesa valora el debut de Darío Osorio como titular en el Palace

El primero en destacar lo que hizo el chileno fue el propio sitio oficial del Crystal Palace, donde aseguraron que “los nuevos fichajes impresionaron, y Osorio fue clave en la primera ocasión clara del partido a los 13 minutos”.

Por su parte el sitio Who Scored detalló que “Darío Osorio, Quinten Timber y Yéremy Pino brindaron apoyo ofensivo por detrás de Jorgen Strand Larsen”.

Darío Osorio jugó 58 minutos en su primer partido como titular en el Palace. | Foto: Getty Images.

En tanto el portal partidario We Are Palace afirmó que “mostró destellos de su indudable talento en su primer partido como titular desde su fichaje por 24,7 millones de libras procedente del Midtjylland”.

“Casi creó una ocasión de gol para Pino tras una tenaz persecución a la defensa del Boro, como ya hizo con frecuencia en el entrenamiento contra el Ahanor la semana pasada (…) Su excelente regate y su olfato goleador deberían convertirlo en uno de los favoritos de la afición de Selhurst Park”, concluyeron.

El próximo partido del Crystal Palace de Darío Osorio

Las Águilas regresarán al ruedo ante el Ipsiwch este sábado 12 de septiembre a las 11:00 (hora de Chile) en el Selhurst Park de Londres. Este duelo será válido por la fecha 4 de la Premier League 2026-27.

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En síntesis