Philippe Eullaffroy, entrenador francés del Montreal, le mandó un claro mensaje a sus dirigidos tras una nueva derrota en la MLS que los tiene como colistas de la Conferencia Este.

El CF Montreal no logra levantar cabeza con Alexis Sánchez. Pese a las expectativas puestas en el arribo del chileno, el equipo sigue acumulando derrotas luego de caer por 2-1 en condición de local ante el Charlotte FC.

Uno que terminó bastante molesto tras este nuevo tropiezo es el francés Philippe Eullaffroy, entrenador del Niño Maravilla y compañía en el Montreal, quien tras perder en casa se mandó unas quemantes declaraciones.

Para el DT, esta derrota es muestra clara de que simplemente el rival es un mejor equipo que ellos y que hay comenzar a frustrarse al estar como absolutos colistas de la Conferencia Este en la MLS.

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DT de Alexis Sánchez en el Montreal dispara contra el plantel tras perder

Eullaffroy declaró en conferencia de prensa que “en términos de eficacia ofensiva, son muchísimo mejores que nosotros. Eso es lo que suele marcar la diferencia, porque, en cuanto al contenido, siempre nos decimos lo mismo: somos competitivos, hasta que llega el momento de cumplir el objetivo del partido, que es marcar un gol. Entonces, no somos lo suficientemente buenos. Punto”.

“Se trata de una mala gestión del partido. Dado que es un problema recurrente, sin duda se trata de un problema de concentración mental. Hay un lapsus mental. Era un partido en el que, lógicamente, podríamos haber llegado al descanso con una ventaja de 1-0. Al final, una vez más, el rival tuvo una oportunidad y marcó”, añadió.

Alexis Sánchez no ha podido elevar el nivel del CF Montreal desde su llegada a la MLS. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, el francés sostuvo que “esto es inaceptable. Es como si creyeras que vas a agarrar la zanahoria, pero desaparece en el último momento (…) Al final, voy a seguir el ejemplo del burro y seguir adelante, con la esperanza de que en algún momento logre agarrar esa zanahoria. Me la comeré y la disfrutaré. Pero por ahora, estoy persiguiendo la zanahoria”.

“Obviamente, es frustrante. A veces jugamos bien, pero al final no significa nada. Tenemos que ser implacables en su área y defender la nuestra. Necesitamos estar más organizados (…) Hay que mirarse al espejo. Debes sentir vergüenza por tu posición en la liga. Debes estar frustrado ahora mismo. Si no sientes esas emociones, entonces quizás no deberías jugar para este club”, agregó.

Para cerrar, el entrenador del Montreal afirmó que “esto tiene que doler en los próximos días, porque perder tres partidos seguidos no es bueno. Como atleta profesional, es inaceptable. No puede convertirse en una costumbre en el vestuario”.

El próximo partido del CF Montreal de Alexis Sánchez

El equipo del del chileno volverá a la acción este sábado 12 de septiembre a las 22:30 (hora de Chile) ante Colorado Rapids en el Dick’s Sporting Goods Park.

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En síntesis