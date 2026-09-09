El equipo del delantero chileno recibe a Charlotte FC con la obligación de volver al triunfo después de tres derrotas consecutivas.

Alexis Sánchez tiene un nuevo desafío en Estados Unidos. CF Montreal recibe este miércoles a Charlotte FC por la MLS, en un encuentro importante para las aspiraciones del cuadro canadiense de acercarse a los puestos de postemporada.

El conjunto que cuenta con Alexis Sánchez y Thomas Gillier entre sus filas atraviesa un complicado presente y necesita reaccionar ante su gente.

Montreal acumula tres derrotas consecutivas y viene de caer por 2-0 en condición de visitante frente a Philadelphia Union.

Alexis pudo anotar su primer gol en Canadá, pero se lo anularon.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO a Alexis Sánchez con Montreal?

El encuentro entre CF Montreal y Charlotte FC se juega este miércoles 9 de septiembre a partir de las 20:30 horas de Chile.

El compromiso de Alexis Sánchez en la MLS podrá seguirse en Chile vía streaming a través de Apple TV, plataforma que tendrá la transmisión del encuentro.

Alexis y compañía buscarán aprovechar la localía para terminar con la negativa racha de tres derrotas seguidas y recuperar terreno en la Conferencia Este.

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Los malos resultados tienen al equipo canadiense en el último lugar de la Conferencia Este con 21 puntos. Pese a su delicada posición, todavía mantiene opciones de acercarse a la pelea por la postemporada.

Así las cosas, el Niño Maravilla tendrá una nueva oportunidad para ser protagonista con Montreal en un partido clave para las aspiraciones del equipo canadiense.

En resumen…