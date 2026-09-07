El francés Philippe Eullaffroy se fue en picada contra el chileno y llamó la atención a su plantel por la mala racha actual que viven. "Tenemos que hacer una autocrítica”, aseguró.

Datos matan opinión. Desde que Alexis Sánchez aterrizó en Canadá para jugar en el CF Montréal, su equipo apenas suma una victoria, un empate y tres derrotas, tanto en la MLS donde suma tres duelos seguidos sin ganar, como en el campeonato local, que empató con Vancouver Whitecaps en semifinales.

Para colmo de males, el tocopillano todavía no entrega destellos de su calidad cuando está en el campo de juego, lo que generó una furiosa crítica de su entrenador, el francés Philippe Eullaffroy, quien lo apuntó como parte de la crisis que vive la institución.

“Existe la suficiente riqueza en el plantel para que este club tenga un mayor éxito en esta liga. Sin embargo, los jugadores deben demostrar calidad, solo depende de ellos. No haremos el balance de la temporada esta noche”, apuntó el DT de Montréal contra Alexis y sus compañeros.

En esa línea Eullaffroy agrega que “por el momento, estamos últimos, no hay otra lectura. No tenemos más remedio que hacer una autocrítica. En ningún momento podemos decir que, en este momento, somos mejores que los demás”.

La crisis que vive Alexis con Montreal en la MLS

El debut oficial del Maravilla con esta camiseta fue el 19 de agosto de este año, cuando ingresó a los 78′ en el triunfo de visita por 2-1 ante el Columbus Crew de Gonzalo Tapia. Es la única victoria que registra el bicampeón de América en este club.

Tras ello, Montreal sumó un empate por 2-2 con Los Angeles Galaxy, donde entró al 61′; la dura goleada que les propinó Inter Miami por 1-7, en el que jugó 31 minutos; el empate con Vancouver en el Campeonato Canadiense donde le anularon un gol; y el último fin de semana, donde perdieron 2-0 con Philadelphia Union.

En números, Alexis Sánchez ya suma hasta el momento un total de 181 minutos en cinco juegos, donde sólo fue titular en uno, sin registrar goles ni asistencias. Un rendimiento pobre y que no está a la altura del enorme futbolista que fue en su tiempo.

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En síntesis