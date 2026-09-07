El entrenador del cuadro Acerero graficó el empate contra los albos con una frase tan breve como elocuente, aunque también elogió al puntero y a dos de sus pupilos que fueron sorpresivamente titulares.

Jaime García quedó satisfecho con la faceta defensiva de Huachipato en la igualdad sin goles frente a Colo Colo. Aunque también fue sincero en el análisis que hizo luego del partido, que tuvo al portero Christian Bravo como la gran figura.

El DT del cuadro Acerero no tuvo dudas. “En el fútbol no hay justicia, Colo Colo nos atacó por todos lados y buscó”, introdujo García en su respuesta para desmenuzar los detalles que tuvo el partido, jugado en el estadio Ester Roa Rebolledo.

“A nosotros no nos pasó lo que nos pasaba antes: dejamos el arco en cero, volvimos a la confianza, no nos hacen goles infantiles. Nunca se resta mérito a defender ante el puntero. Vienen con confianza, hacen otro tipo de gasto. Planteamos de la forma que queríamos hacerlo”, agregó el entrenador.

Christian Bravo tuvo un partido brillante ante el Cacique. (Marco Vazquez/Photosport).

Eso sí, el popular Búfalo hizo una crítica a su equipo. “No fuimos claros en los últimos 20-30 metros, pudimos hacer algo más. Ellos tampoco, nos llenaron de centros, llegaron más por juego áereo que por balones de juego asociado. Pero eso no quita mérito de hacer un buen partido en lo defensivo. En lo ofensivo nos faltó, quedamos muy al debe”, aseguró García.

Jaime García sabe que su equipo pudo dar más para atacar el arco defendido por Vozinha. (Eduardo Fortes/Photosport).

La prueba de eso es que Huachipato sólo generó dos intervenciones de Vozinha. Un centro que el golero africano no pudo descolgar bien. Y la otra, un balón englobado que el capitán de Cabo Verde embolsó con total seguridad. Después de eso, Huachipato prácticamente no pisó la zona de riesgo.

ver también “Me felicitó”: figura de Huachipato revela bonita charla con Vozinha tras empate con Colo Colo

Jaime García elogia a dos sorpresas de Huachipato vs Colo Colo

Jaime García apostó por dos jugadores que habitualmente no tenían mucha continuidad en el último tiempo y los mandó de titulares en Huachipato ante Colo Colo. Uno fue el polifuncional zurdo Harold Antiñirre, quien esta temporada llegó como refuerzo desde Deportes Puerto Montt.

“Con Antiñirre hemos hecho un trabajo complicado, las categorías demandan. Ha crecido en todo sentido, lo sicológico y lo táctico. El orden que ha tenido lo ha llevado solo a generar un espacio”, expuso García sobre el carrilero oriundo de Hornopirén.

Otro que tuvo una chance desde el comienzo fue el defensor central Cristian Toro, quien pudo colaborar a mantener invicta la valla de Bravo. “Con él también hubo un trabajo. Me había costado quitarle algunas mañas a su forma de jugar. Las ha ido cambiando”, aseguró el DT sobre el exjugador de Cobresal y Deportes Melipilla.

Cristian Toro marca a Lautaro Pastrán. (Marco Vázquez/Photosport).

“Y se puso a disposición con lo que quiero para el crecimiento del equipo. Pero estoy contento, ha sido duro para ellos no jugar, pero los futbolistas se ponen y se sacan solos. Es difícil que saque un jugador que está jugando bien. Paramos todos los embates de Colo Colo”, agregó el estratego nacido en Cartagena.

García también dedicó elogios al Cacique. “Es un equipo fuerte, sólido y que viene con mucha confianza. Defensivamente nos paramos bien. Veníamos de derrotas duras, muy bombardeado y el equipo se vuelve a estabilizar y crear confianza. La gente en el club se llena de energía y eso le hace bien a los jugadores”, sentenció el estratego del elenco siderúrgico.

ver también Colo Colo arriesga perder a Vozinha y Gabriel Maureira en Copa Chile por sus selecciones

Revisa el compacto del empate que Huachipato rescató vs Colo Colo

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Colo Colo sigue como líder en la tabla de la Liga de Primera 2026, aunque la distancia se redujo a 14 puntos con sus cercanos perseguidores, Universidad de Chile y Universidad Católica. En tanto, Huachipato alcanzó las 25 unidades y sueña con encadenar una racha que le permita volver a la parte alta. Tiene pendiente los 21 minutos finales del duelo ante Coquimbo Unido.