Vozinha hizo cundir el pánico en el Cacique tras una pelota que no pudo controlar, pero afortunadamente para él, Mario Briceño estaba adelantado.

Fernando Ortiz lo confirmó sin tapujos en los días previos a la visita de Colo Colo a Huachipato y Vozinha fue titular en el estadio Ester Roa Rebolledo. Y aunque el golero africano tuvo un partido extremadamente tranquilo, también tuvo un momento de extrema urgencia.

Cuando todo parecía controlado. Todo surgió tras un descuelgue ofensivo de Harold Antiñirre por el sector izquierdo. El exjugador de Deportes Puerto Montt buscó un centro con la pierna zurda, aunque el balón salió demasiado englobado al área de los albos.

Fue entonces que Vozinha decidió salir a cortar aquel envío. Pero no pudo coordinar bien el movimiento para asegurar la pelota en sus guantes. Por eso mismo, la bola se le escurrió, tal como queda claro en esa fotografía. El asedio de Sergio Núñez no fue lo suficientemente cerca siquiera para mover al caboverdiano.

Vozinha intentó descolgar un centro que parecía fácil y falló estrepitosamente. (Marco Vazquez/Photosport).

“Con respecto a Josimar, recuerdo una sola en el primer tiempo. Tiene la intención de querer ir a buscar la pelota o lo tocan. Después no tengo otro recuerdo si la tocó”, aseguró el Tano Ortiz en la conferencia de prensa pospartido. Prefirió hacer como que un roce descolocó al golero.

Vozinha en el estadio Ester Roa Rebolledo. (Marco Vazquez/Photosport).

Algo que evidentemente no ocurrió. Afortunadamente para Vozinha, Mario Briceño estaba adelantado. Pero el juez de línea, Alejandro Molina, levantó de inmediato la bandera, sin esperar la resolución de la jugada, que perfectamente pudo terminar en gol del cuadro local.

Vozinha intenta desesperadamente recuperar la pelota ante Mario Briceño. (Marco Vazquez/Photosport).

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Ortiz abre la puerta a la titularidad de Vozinha en Colo Colo vs Deportes Concepción

La pregunta que caía de madura para Fernando Ortiz luego del empate sin goles de Colo Colo ante Huachipato era cómo podía evaluar a Vozinha en un partido en el que prácticamente no tuvo que intervenir con las manos, más allá de esta falla y un balón aéreo muy débil que embolsó sin complicaciones cerca del final de la primera parte.

La citada acción de Vozinha en la única pelota que tomó con seguridad ante los Acereros. (Marco Vazquez/Photosport).

En ese contexto, el Tano Ortiz le abrió la puerta a que el mundialista de Cabo Verde repita la titularidad en el Cacique. Esta vez, frente a Deportes Concepción en el estadio Monumental por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026. Quizá se dé un nuevo estreno de Vozinha: en Pedrero.

“Tendrá la chance y la oportunidad de competir nuevamente en la semana para poder estar el domingo en nuestra casa”, anticipó Ortiz. Evidentemente, también está la opción de que el juvenil Gabriel Maureira recupere el puesto estelar que heredó tras la seria lesión de Fernando de Paul.

El Tano agregó que “evaluarlo en ese sentido, no tengo observación de corregirlo. No hay. Las que tocó, lo hizo con los pies e intentó jugar”. El tiempo dirá si ante el León de Collao habrá una nueva chance para que el golero de 40 años de sume minutos.

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