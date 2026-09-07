Periodista Coke Hevia soltó el mazazo para el caboverdiano, quien sigue lejos de cumplir los minutos requeridos para su renovación de contrato.

Vozinha tuvo su segundo partido jugando por Colo Colo, esta vez debutando en la Liga de Primera. El mundialista con Cabo Verde nuevamente entregó el arco en cero, tras la igualdad sin goles frente a Huachipato.

Pese al fail al tomar un balón en el aire, el portero no tuvo mayores problemas con las nulas llegadas acereras. Eso sí, su futuro quedó más en duda con el club, ya que debe cumplir 50% de minutos de los partidos para renovar contrato.

Con un vínculo que vence a fin de año, las dudas sobre el adiós de Macul pasaron a ser cada vez más un certeza en el caso Vozinha. Así lo desclasificó Coke Hevia, en el programa Pauta de Juego.

Coke Hevia avisa por el futuro de Vozinha

El periodista Coke Hevia tiró la bombita en Radio Pauta y aseguró que todo apunta a que Vozinha tendría los días contados en Colo Colo. El golero solo suma dos partidos jugando por el Cacique, lejos aún de cumplir con los minutos de la cláusula de renovación.

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“En el caso de Vozinha me soplan dos cosas: Vozinha es dificil que siga, uno, por lo deportivo, porque el boom mediático se ha ido desinflando por una cosa lógica”, partió diciendo el comunicador.

Siguiendo con su información, Hevia dijo que la segunda razón para que el caboverdiano no siga en Macul es “porque quieren un ‘1’”. Un tema de edad… (Fernando) Ortiz quiere el (Santiago) Mele que no pudo llegar”.

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A su vez, el panel valoró lo mostrado por Christian Bravo, quien en Huachipato suma loas para partir en el próximo mercado. “Sería una linda apuesta de equipo grande, porque Huachipato está en el suelo. Si pones que Christian Bravo es el mejor arquero del torneo, no es ninguna locura”, cerró el periodista.