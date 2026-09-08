Héctor Hoffens asegura que el portero está lejos de ser uno de los mejores y que es parte del show mediático con tres partidos buenos.

Toda una sorpresa fue la nominación de Vozinhha al Balón de Oro como mejor arquero, lo que hizo que Colo Colo saliera a encender las redes sociales con su arquero.

Su campaña en el Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde lo sacó a la fama, donde ahora es reconocido mundialmente nominado, tras ser parte del equipo ideal del torneo.

Pero también hubo reacción desde Universidad de Chile, donde le quitan el piso a esta designación: “Anda por ahí del circo que hace el presidente de la FIFA que anda inventando cosas”.

Vozinha en el Superclásico ante U de Chile. Foto: Luis Quinteros/Photosport

ver también Claudio Bravo descarta sentir envidia por Vozinha y saca una foto lapidaria: “Carece de técnica y coordinación”

“Jugó dos o tres partidos buenos en el Mundial”

Fue Héctor Hoffens quien conversó con Redgol para analizar la nominación de Vozinha al Balón de Oro en el puesto de arquero, donde asegura que realmente está inflado.

“La verdad es que sorprendente, un jugador que jugó dos o tres partidos bien en el Mundial, no tiene un currículo de años de tiempo jugando, otros lo merecen mucho más”, explicó.

El hombre que no teme a nada, asegura que, de buena forma se ganó la fama tras el Mundial, pero que la FIFA lo ponga como uno de los mejores del planeta es mucho.

“Él anda regalado, es una estrella, le llegó la fortuna a los 40 años, cosas que poco le pasa a los futbolistas, pero es un show mediático. Que salga también será difícil”, finalizó.