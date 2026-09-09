Luchan por el ascenso y sorprenden con promoción en partido clave: entradas a $1.000

El elenco de Trasandino recibe este sábado a Brujas de Salamanca y esperan un lleno total en Los Andes.

La Segunda División Panini del fútbol chileno entra en tierra derecha rumbo a su definición. Por la Liguilla de ascenso, uno de sus protagonistas como Trasandino quiere sumar tres puntos de oro en busca del cupo que los devuelva a la Primera B.

Por lo mismo, el elenco de Los Andes quiere hacer valer la localía en la fecha 6 y se lanzó con una promoción que de inmediato sacó aplausos entre sus hinchas y hasta en fanáticos de otras categorías.

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Es que en un gesto digno para ponerse de pie, la dirigencia de Trasandino informó que se dispondrán entradas a precios populares para el encuentro de este 12 de septiembre frente a Brujas de Salamanca, elenco que vuelve a ser visitante tras su triunfo de local ante Provincial Osorno.

“Queremos ver nuestro hogar teñido de verde, alentando al Cóndor en un encuentro clave en esta temporada. en con tu familia, invita a tus amigos y seamos cientos apoyando desde la galería. ¡Tu aliento marca la diferencia!”, recalcaron. Por lo que los precio de la entrada general será de solo $1.000.

De está forma esperan repletar el Estadio Regional de Los Andes que tiene capacidad para 3.300 personas. Los tickets ya están disponible en la plataforma de Passline, para el partido programado este sábado a las 17:00 horas.

Segunda División: así va la tabla por el la Liguilla del ascenso

La Segunda División Panini ya está en fase de Liguilla para definir el ascenso. Por lo mismo, Trasandino necesita los puntos para trepar en la tabla de posiciones.

Hasta el momento es quinto con 5 puntos en cuatro partidos disputados. Por lo que un triunfo lo dejaría segundo. Mientras que Brujas de Salamanca es tercero con seis unidades y en solo tres partidos disputados. De lograr el batacazo quedaría a solo uno de distancia de Deportes Linares.

La tabla de posiciones en la Liguilla de la Segunda División Panini

Cabe consignar que todavía quedan 12 jornadas por disputarse, por lo que aún hay un tramo largo para definir al campeón de la Segunda División.