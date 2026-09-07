El atacante haitiano cedido por Colo Colo y otros dos jugadores del plantel osornino pusieron el grito en el cielo por un aberrante tanto a favor de Brujas de Salamanca que el cuarteto arbitral validó.

Manley Clerveaux fue titular en el partido que Provincial Osorno perdió ante Brujas de Salamanca en la Liguilla que definirá al campeón de la Segunda División. Fue un 2-1 que el cuadro nortino celebró tras remontar el encuentro, pues los visitantes abrieron el marcador mediante Juan Gutiérrez.

Aunque el empate transitorio, que anotó Maximiliano Quinteros, fue un gol fantasma. De hecho, la cámara que los Toros pusieron detrás del arco defendido por Daniel Retamal demuestra que el balón nunca traspuso la línea. De todas maneras, el cuarteto arbitral liderado por Camilo Riquelme cobró el 1-1.

Un autogol de Luciano Meneses le dio la victoria a Brujas de Salamanca, aunque en el cuadro osornino difundieron el video con una ironía incluida. “¿Gol de Brujas o gol brujo?”, escribió el club en su cuenta de Instagram para dar cuenta de la irregularidad total.

La queja evidentemente también la hizo el plantel. Y Manley Clerveaux, atacante haitiano que está a préstamo en Colo Colo, fue uno de los que sacó la voz. “Es increíble cómo te pueden echar a perder una semana completa, la ilusión de una familia o ciudad”, introdujo el caribeño en una historia de Instagram.

Captura Instagram.

“Qué impotencia y qué difícil expresar lo que uno siente”, añadió Clerveaux, quien llegó a Provincial Osorno desde el Cacique tras haber interrumpido abruptamente su préstamo a Deportes Puerto Montt. El haitiano no fue el único en expresar su molestia.

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Compañeros de Manley Clerveaux en Osorno se suman al reclamo contra el escándalo

Manley Clerveaux y al menos dos compañeros suyos de Provincial Osorno reclamaron contra este aberrante gol que cobraron a favor de Brujas de Salamanca. Un tanto que además fue trascendental en el desenlace del encuentro.

Captura Instagram.

Uno fue Gonzalo Lauler, capitán del plantel profesional. “Esto supera cualquier límite, ¿qué pasará? Nada, como siempre. Suspendido como siempre o quizá esté de línea la otra semana. No hablo del juez principal, aunque se lo llevarán puesto igual por la cagadita del año de su línea”, aseguró. Los asistentes en aquel partido fueron Jorge González y Jaime Vera.

Lauler no se quedó ahí. “La única forma es exponerlos aquí. De forma respetuosa aunque nos caguen el partido, el resultado y las aspiraciones. Se cagan de la risa en nuestra cara, aunque nadie dijo que sería fácil. Seguiremos luchando hasta el final”, agregó el exzaguero central de Deportes Melipilla y Universidad de Concepción.

Captura Instagram.

También expresó su malestar el golero Daniel Retamal, quien incluyó el mismo mensaje que había posteado Clerveaux. Y le agregó otra parte. “Queda camino por recorrer, nos quedan puntos por ganar. Estoy más que convencido de que lograremos lo que nos proponemos”, escribió el exarquero de San Luis de Quillota y Coquimbo Unido. Tiene razón, pues la Liguilla por el título consta de 12 partidos por cada club. Los Toros llegaron recién a cuatro encuentros.

La polémica arbitral se produce además en medio de una relación institucional tensionada entre Provincial Osorno y la ANFP: el club sureño mantiene abierta ante el Tribunal de Libre Competencia una consulta que cuestiona uno de los reglamentos económicos de la asociación, proceso en el que la Fiscalía Nacional Económica respaldó buena parte de sus reparos por el cobro de derechos formativos que Colo Colo pretende hacer por Carlos Soto.