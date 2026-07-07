Este mediocampista de 21 años dejó nuevamente el Romántico Viajero y emigró a la Liga Expansión del fútbol azteca. ¡Recibió con gratitud la despedida de los Toros!

Provincial Osorno dejó un mensaje emotivo para un centrocampista surgido en las inferiores de la U de Chile que estuvo en el club, pero emigró antes de tiempo rumbo a México. Los Toros hicieron pública la salida de este mediocampista a la Liga Expansión, segunda categoría azteca.

Dejaron claro que Universidad de Chile rescindió el préstamo antes de lo estipulado para cederlo al Tepatitlán FC de México. Las referencias son para Fernando Sanguinetti, quien en su Instagram mostró agradecimiento por los buenos deseos de su exclub.

“Agradecemos el compromiso por haber defendido nuestros colores y le deseamos lo mejor en sus nuevos desafíos”, escribió el elenco osornino en su cuenta de Instagram. Y Sanguinetti respondió con emojis en una historia. Incluido el de un corazón.

Captura Instagram.

Por estos días, el volante que también pasó a préstamo por Unión San Felipe se adapta a su nuevo club, que fichó como agente libre al golero Alain Estrada. Lo primero que vivió Sanguinetti en el Tepatitlán FC fue una breve gira en Costa Rica, donde su flamante club disputó dos partidos amistosos.

El 2 de julio, el elenco jalisco cayó por 2-1 ante el Herediano, segundo club más ganador de la élite tica con 32 consagraciones. Y el 4 del mismo mes, Tepatitlán FC perdió por 3-0 ante Alajuelense, tercer cuadro más laureado de aquel país con 31 títulos.

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Ex Osorno y pertenece a U de Chile: Fernando Sanguinetti suma rodaje en México

Fernando Sanguinetti emigró a préstamo rumbo a Provincial Osorno, donde pudo mostrar su calidad en el centro del campo e incluso marcó un golazo, pero la U de Chile eligió que era mejor enviarlo cedido al Tepatitlán FC de México, que este 7 de julio tiene otro apronte de pretemporada.

Fernando Sanguinetti fue capitán del equipo de proyección de U de Chile. (Captura Instagram).

Será frente al Atlas, un equipo de la primera división que también es de Guadalajara. Un apretón fuerte para que el DT uruguayo Daniel Bartolotta continué con su diagnóstico antes de empezar la competencia. “Agradezco la oportunidad que nos dieron a mí y al cuerpo técnico”, dijo el charrúa.

“Que la gente sepa que nosotros estamos trabajando para dar buen espectáculo y que tengan la certeza de que nos vamos a brindar en el campo para dejar un buen estilo de juego. Dejaremos el alma en la cancha”, describió Bartolotta, quien el 24 de julio comenzará el torneo oficial: será frente a los Alacranes de Durango.