El as bajo la manga que prepara Colo Colo para suplir ausencias de Vozinha y Gabriel Maureira

Fernando Ortiz mueve el equipo y ya prepara una importante alternativa para la llave por Copa Chile.

Colo Colo empieza a afinar la puntería de cara a la recta final de la temporada 2026. El Cacique debe afrontar la fecha 22 de la Liga de Primera ante Deportes Concepción en el Estadio Monumental.

Tras ello, vendrá la fecha FIFA donde perderá al menos a cinco jugadores tanto por nominaciones a sus selecciones y además los Juegos Suramericanos en Argentina. Pero el calendario sigue y a la vuelta de la esquina están los partidos por Copa Chile.

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Ante esto, Fernando Ortiz enfrenta dos bajas de consideración. Esto porque Vozinha será nominado por Cabo Verde para jugar las clasificatorias a la Copa de Africa.

En tanto, Gabriel Maureira fue llamado a la Roja Sub 20 por Sebastián Miranda. Lo que implica que ninguno de sus porteros titulares estarán para la llave ante Audax Italiano.

El as bajo la manga de Colo Colo para la Copa Chile

Pero en Colo Colo no se hacen problema y todo apunta a que tendrán un as bajo la manga para hacerle frente a las bajas para la Copa Chile.

Esto se confirmó durante la jornada del martes ya que Fernando De Paul volvió a entrenar con el primer equipo. El último reporte del portero fue que se recuperó de la avulsión proximal que sufrió en el isquiotibial derecho el pasado 19 de abril.

Fernando De Paul asoma como opción en el arco de Colo Colo para Copa Chile. Marco Vázquez/Photosport

Lo que provocó que el guardameta fuese intervenido de urgencia. Tras varias semanas de recuperación, se indicó que ya está en reintegro deportivo y entrena a la par de sus compañeros bajo los tres palos.

Por lo que ahora Fernando Ortiz tendrá una nueva alternativa en el arco, y que peleará por el puesto de titular junto con Gabriel Maureira y Santiago Tapia Plá. Cabe consignar que dicha llave ante los tanos se disputará el 22 y 25 de septiembre. Ambos encuentros sería en el Estadio Nacional.