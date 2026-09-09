“Jugadores que él quiera”: Dani Arrieta revela los motivos que marcan la renovación de Fernando Ortiz en Colo Colo

El “Tano” finaliza contrato a final de año, y desde la interna de ByN ya empieza a moverse para evitar la salida del adiestrador.

Colo Colo se enfoca en la fecha 23 de la Liga de Primera. El Cacique quiere dejar atrás el empate sin goles ante Huachipato y ahora buscará un nuevo triunfo ante Deportes Concepción para acercarse a la anhelada estrella 35.

Sin embargo, en la Ruca alba hay otro partido igual o más importante y que se disputa fuera de la cancha. Lo que tiene relación con la permanencia de Fernando Ortiz.

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El adiestrador termina contrato a final de año. Pese a que Aníbal Mosa ha recalcado que cuando termine el torneo se sentarán a charlar de su renovación, existe preocupación por lo que pueda pasar en su futuro.

El ejemplo más claro es lo que ocurrió con Esteban González en Coquimbo Unido. El “Chino” salió campeón en una temporada histórica y cuando llegó el momento de su renovación todo se derrumbó: apareció el Querétaro de México y se fue por un proyecto y un contrato más que suculento.

“Ha demostrado tener capacidades para llevar adelante este proceso, una campaña casi perfecta. Todo apunta a que entrará a fase de grupos de Copa Libertadores”, indicó Daniel Arrieta en Pelota Parada de TNT Sports.

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“Faltando casi tres meses, no hay negociación formal con Ortiz. Sí han existido conversaciones informales, de las habituales entre el entrenador y el presidente, Aníbal Mosa. También con Jaime Pizarro. Ya le manifestaron que quieren que lidere el proyecto 2027, donde habrá más exigencia, más competencia”, recalcó el reportero encargado de la actualidad de Colo Colo.

Refuerzos y Copa Libertadores: Las claves de la renovación de Fernando Ortiz

Tras ello, Dani Arrieta profundizó en los motivos que podrían acercar a la permanencia de Fernando Ortiz en Colo Colo. “La tranquilidad de Ortiz es que Colo Colo lo tiene considerado para el próximo año”, indicó de entrada.

Pero luego expresó las exigencias que pondrá sobre la mesa, y que hacen alusión a las contrataciones del Cacique este 2026.

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“Quiere que le traigan los jugadores que pida, lo que no ha pasado en estos mercados de pases. Entonces vamos a ver cómo avanza esta situación, los diálogos ya se cruzan, aunque no hay montos de la extensión del vínculo”, aseguró.

Fernando Ortiz exigirá refuerzos de categoría en Colo Colo

Incluso detalló que la Libertadores será un gran motivo para evitar su salida y que esto podría ser crucial en la renovación. Torneo que como jugador solo llegó a semifinales con Vélez en 2011.

“Es muy atractivo para Ortiz dirigir la Copa Libertadores. No lo ha hecho hasta el momento en su carrera. Es un gran desafío para él”, sentenció.