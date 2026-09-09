En Colo Colo quedaron con gusto a poco luego del empate ante Huachipato en Collao, pues dominaron todo el partido al cuadro acerero, pero no pudieron convertir ningún gol.
Situación que se puede repetir el domingo en el Monumental, ante Deportes Concepción, según lo que tiene estudiado el cuerpo técnico que encabeza Fernando Ortiz.
Fue Lautaro Pastrán quien contó la charla que el entrenador tuvo con los jugadores, en la que sostuvo que el cerrojo defensivo será la tónica nuevamente del rival.
“Estuvimos hablando con Tano y nos decía que será un partido parecido que ante Huachipato. Un equipo cerrado, bien compacto”, manifestó el “10” del Cacique en conferencia de prensa.
Pastrán señaló que Colo Colo jugará un partido parecido al de Huachipato el domingo
En Colo Colo esperan a un Concepción “metido atrás”
Lo que no saben aún en Colo Colo es la estrategia que va a ocupar Fernando Díaz para defender, aunque más allá de eso tiene claro que deberán tener paciencia para convertir.
“No sabemos si jugarán con línea de 4 o 5, pero sí metidos atrás”, manifestó Pastrán sobre el León de Collao, que ha tenido una segunda rueda de muy buen rendimiento.
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El volante albo además aseguró que ante el Conce espera marcar un gol, pues quiere subir su cuota esta temporada.
“Me gustaría meter más goles y asistencias, para aumentar mis números. Hacer 5 goles más“, manifestó de manera optimista, considerando que quedan 8 fechas más la Copa Chile.