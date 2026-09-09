Una consulta de un espectador de la transmisión que el Rey hizo vía streaming lo motivó a tirarle un salvavidas al Chino y, de paso, una nueva repasada a la prensa nacional.

Arturo Vidal tuvo de invitado a Leandro Hernández en el programa que habitualmente realiza vía streaming para desmenuzar los partidos de Colo Colo. Y luego de desglosar el empate sin goles que el Cacique firmó ante Huachipato en el Ester Roa Rebolledo, abrió oportunidad de preguntas.

Evidentemente, esas consultas iban destinadas al Chino, uno de los indiscutidos que tiene Fernando Ortiz en el equipo que lidera cómodamente la Liga de Primera 2026. En ese contexto, llegó una interrogante que Maks Cárdenas leyó para el Chino.

“Algún equipo europeo que te guste, preguntan por ahí”, dijo Cárdenas. Fue entonces que el Rey le lanzó un salvavidas a su compañero albo. Y se vistió de asesor comunicacional gracias a los años de trayectoria en varios de los mejores clubes del mundo.

Como la Juventus y el Inter de Milán en Italia, el Barcelona de España y el Bayern Múnich de Alemania. Vidal tomó la palabra. “No hay que decir nunca un equipo europeo. Es una mala costumbre que tienen los periodistas. Es una mala pregunta”, aseguró el bicampeón de América con la selección chilena.

Y explicó por qué tiene esa visión. “Uno cuando es joven dice cualquier cosa, pero después se encierra en lo que dice. Es preferible no dar un nombre”, manifestó Arturo Vidal. Aunque no lo graficó de esa manera, seguramente el reparo viene por las consecuencias que podría traerle en el futuro a Hernández decir un equipo u otro.

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Arturo Vidal regaña a la prensa para proteger a Leandro Hernández de Colo Colo

Así las cosas, Arturo Vidal impidió que Leandro Hernández manifestara algún deseo de un club europeo al que emigrar después de Colo Colo o quién sabe cuándo. Lo hizo además con un mensaje muy positivo para el Chino. Y uno en tono de reproche para la prensa.

Leandro Hernández durante el 0-0 que Colo Colo consiguió vs Huachipato. (Marco Vázquez/Photosport).

“Ojalá pueda estar en los mejores equipos del mundo. Sería maravilloso. Pero esa pregunta la deberían sacar los periodistas por favor”, aseguró el capitán del Cacique, que afina detalles para recibir a Deportes Concepción en la fecha 23 de la Liga de Primera. Aunque Vidal no jugará aquel duelo por suspensión.

Y terminó con una expresión de deseo para el porvenir de Hernández. “No me lo encierren, tiene que crecer y hacernos ganar cosas con la selección también”, sentenció Arturo Vidal, un asesor comunicacional para el futbolista de 21 años que se erigió en un indiscutido de las formaciones albas.

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