El Cacique enfrentará al cuadro lila este domingo en el Estadio Monumental por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

Colo Colo quiere volver a los triunfos tras su empate sin goles en su visita a Huachipato. En el Monumental no hay interés de querer darle agüita a sus perseguidores y por lo mismo se hace crucial vencer a Deportes Concepción este domingo.

El Cacique es líder con 53 puntos, 14 unidades más que Universidad Católica y Universidad de Chile, sus más cercanos escoltas en una lucha por el título que parece casi zanjada.

Por suerte para este choque ante los lilas Fernando Ortiz tendrá dos regresos importantes para poder armar su defensa, algo clave si consideramos que Arturo Vidal será baja por acumulación de tarjetas amarillas.

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Las dos vueltas que tendrá Colo Colo ante Concepción

De acuerdo a información entregada por Radio Cooperativa, los defensores Jonathan Villagra y Joaquín Sosa estarán a disposición de Ortiz para recibir en unos días más al León de Collao en el Estadio Monumental.

Jonathan Villagra y Joaquín Sosa estarán disponibles para el Colo Colo vs Deportes Concepción. | Foto: Photosport.

Mientras Villagra se perdió la visita a Huachipato por una torsión en su rodilla izquierda, Sosa presentó un edema cojinete en el talar izquierdo. Por lo mismo, los dos jugadores debieron realizar trabajo kinésico para recuperarse.

El regreso de ambos, sumada a la presencia de Iván Román en el equipo, hace pensar que la línea de tres en el fondo estará cubierta para enfrentar a los lilas, quienes llegarán a Macul mirando de lejos la pelea por el descenso e incluso ilusionándose con luchar por meterse en puestos coperos.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Deportes Concepción?

Albos y lilas se enfrentarán este domingo 13 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Monumental. Este partido será válido por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis