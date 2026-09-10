El DT argentino viene de dirigir a Paraguay, tras llegar al mismo tiempo que el Tigre a la Roja. Sin embargo, tuvo éxito y disputó la Copa del Mundo.

Gustavo Alfaro, quien dirigió a Paraguay en el Mundial 2026, es el nombre que ronda fuerte como el nuevo entrenador de la selección chilena. Desde Paraguay dieron la noticia y el DT argentino se mete por los palos tras el portazo de Manuel Pellegrini.

Uno que salió al paso del caso es Cesar Vaccia, quien dirigió un duelo de la Roja adulta en 2002 y también comandó las series menores de Chile. En diálogo con RedGol, el campeón con la U valoró los pergaminos de Alfaro.

“Siempre he pensado que tiene que ser un entrenador chileno… Nosotros tenemos entrenadores acá, además de Manuel Pellegrini, que perfectamente pueden hacer ese trabajo. Solamente hay que creer en esa gente”, comentó.

Piden que Gustavo Alfaro no reviva el fantasma de Gareca

César Vaccia valoró los pergaminos de Gustavo Alfaro tanto futbolísticos, como también de motivador. El ex DT de la selección chilena llamó a no repetir el porrazo anterior cuando llegó Ricardo Gareca.

Partidos de la Roja / Getty.

“No nos olvidemos que cuando vino Gareca, fue algo como similar. O sea, nadie dijo nada porque era Gareca, venía de dirigir a Perú, y la verdad es que los resultados fueron evidentemente no muy buenos. Espero que no sea el caso”, lanzó.

Sin embargo, el ex DT de la U dijo sobre Alfaro que “dio muestras de su capacidad. Él es un gran motivador y su herramienta más potente es el convencimiento”.

Peineta apuesta por el DT de Paraguay

Jorge Garcés también sacó su experiencia de dirigir a la selección chilena y en diálogo con RedGol le dio el visto bueno a Gustavo Alfaro. Peineta valora la experiencia del entrenador argentino.

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“Me parece un nombre interesante, un tipo serio. Tuve la ocasión de de conocerlo y enfrentarlo el año 2008 cuando fuimos a a una pretemporada con Deportes Concepción”, valoró.

Sin embargo, el popular DT chileno dijo que “lo raro y lo complejo en esto es que hoy la ANFP esté negociando con un con un técnico faltando solo un par de meses para las elecciones (del organismo).