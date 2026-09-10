Mientras se complica su renovación en Paraguay, en dicho país avisaron que el DT recibió un telefonazo desde la Roja. Viene de eliminar a Alemania y hacer un gran Mundial 2026.

La selección de Chile sigue en su larga búsqueda del nuevo entrenador rumbo al proceso 2030. Mientras el caso Manuel Pellegrini sigue en veremos y el propio DT dijo que no había nada conversado, otro cantidato de peso se metió por los palos.

Se trata de Gustavo Alfaro, el estratega argentino que viene de clasificar y hacer un buen Mundial 2026, al mando de la selección de Paraguay. El DT vive horas claves en su ciclo guaraní, con desacuerdos en lo económico.

“La Federación de Chile está interesado en contar con Gustavo Alfaro. El técnico argentino tiene negociaciones con la Albirroja, pero la selección chilena tendría ganas de contar con el DT”, informó desde Paraguay, Ramiro Aranda Futbol Py.

Ojo, Chile: Gustavo Alfaro de las mechas con Paraguay

Mientras Gustavo Alfaro suena fuerte en la selección de Chile, según avisan distintos medios paraguayos, el DT tiene su propia teleserie con la Albirroja. Es que lo económico pega fuerte y el estratega exige más dinero tras el Mundial 2026.

Alfaro eliminó a Alemania del pasado Mundial /(Getty Images)

“Alfaro habría solicitado un incremento salarial de entre el 70% y el 80%, mientras que la propuesta inicial de la APF (Asociación Paraguaya) contemplaba una suma del 30%”, reporta Federico Arias, de 95.5 FM.

El estratega argentino tiene larga experiencia en las bancas. A nivel selección, ha dirigido a Ecuador, Costa Rica y Paraguay. En tanto en clubes, numerosos pasos por el fútbol argentino están en su currículum, destacando Boca Juniors.

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Con ese panorama, el verdugo de Alemania en el pasado Mundial 2026 se sube al carro de posibles opciones para dirigir a Chile. Mientras se aleja de Paraguay, ahora le pelota la tiene la federación nacional y el círculo cercano de Pablo Milad.