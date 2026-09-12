El todavía entrenador interino se mandará una exposición para mostrar por qué considera que puede tomar de manera definitiva el cargo.

La selección chilena sigue teniendo más dudas que certezas de cara al proceso rumbo al Mundial 2030. Si bien el equipo de todos tiene por delante tres partidos amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México, lo hará sin tener todavía un entrenador definitivo.

Y es que para sorpresa de muchos, Nicolás Córdova sigue siendo el DT de la Roja, en un interinato que ya va camino a ser el más largo de la historia del fútbol. Para quienes lo hayan olvidado, está en el cargo desde septiembre del año pasado.

Sin embargo y pese a sus discretos resultados, el entrenador al parecer no tiene muchas ganas de irse. Muestra de ello es una curiosa movida que realizará con algunos medios de comunicación en la previa de los partidos de unas semanas más.

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La charla de Córdova con algunos periodistas para quedarse con la selección chilena

De acuerdo a información entregada por el sitio La Hora de King Kong, la Gerencia de Selecciones Nacionales, junto a la Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de la Federación de Fútbol de Chile, convocó para el este miércoles 16 de septiembre a un encuentro informativo en el complejo Juan Pinto Durán.

En esa ocasión, se presentará el “Proyecto de Selecciones 2030”, donde Nicolás Córdova expondrá entre las 09:00 y 11:00 ante un grupo selecto de periodistas, todo esto previo a un entrenamiento de la Roja.

Nicolás Córdova ya sobrepasó el año como DT interino de la selección chilena. | Foto: Photosport.

Esto no será una conferencia de prensa habitual, sino que será una instancia donde el DT interino explicará lo que espera para el futuro de las selecciones nacionales. No obstante, irá todavía más lejos, ya que mostrará por qué considera que él puede liderar el proceso rumbo al Mundial 2030.

Una señal que si bien puede ser casi anecdótica para varios, demuestra que Córdova dará un importante paso en su afán de dejar su condición de interino para pasar a ser, con toda propiedad, el entrenador definitivo de la Roja.

Los tres amistosos que jugará la selección chilena en septiembre y octubre

Chile vs. Canadá – 26 de septiembre a las 20:00 horas – BMO Field en Toronto.

Chile vs. Estados Unidos: 29 de septiembre a las 21:00 horas – Energizer Park en Misuri.

Chile vs. México: 6 de octubre a las 22:30 – Los Angeles Memorial Coliseum.

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En síntesis