El equipo de Fernando Ortiz ya cuenta con cinco bajas obligadas para la serie ante Audax Italiano por octavos de final en Copa Chile. Un desmantelamiento absoluto.

La Selección Chilena definió su nómina para los tres partidos amistosos que sostendrá en la próxima fecha FIFA en Norteamérica, donde el equipo que tiene más futbolistas convocados es Colo Colo, que cuenta con cinco figuras.

Hablamos de los defensores centrales Iván Román y Jonathan Villagra, el lateral izquierdo Diego Ulloa, el mediocampista Víctor Felipe Méndez y el delantero Leandro Hernández, quienes deberán presentarse en el complejo “Juan Pinto Durán” desde este lunes 14 de septiembre.

La presencia de estos jugadores en la Selección le trae un perjuicio importante a Colo Colo de cara al desafío que deberá enfrentar posterior a las Fiestas Patrias, como es la serie por octavos de final en Copa Chile ante Audax Italiano, y obligará a su técnico Fernando Ortiz a armar un verdadero rompecabezas.

Pues si a estas ausencias les sumas que Vozinha partirá a Cabo Verde para jugar Eliminatorias a Copa Africana de Naciones, y que figuras como Gabriel Maureira, Bruno Torres, Vicente Martínez y Yastin Cuevas representarán a Chile en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, el panorama se avecina más complejo.

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Colo Colo sufre por ausencias de Selección

Lo que se señala no es antojadizo. Si revisamos los otros equipos que jugarán octavos en Copa Chile, el que más pierde es el Cacique. Veamos, Coquimbo Unido tendrá tres ausencias, mientras que el rival albo como es Audax no tendrá a tres valores, todos en los Odesur.

En cuanto a los archirrivales de Colo Colo, Universidad de Chile pierde a dos valores claves, como Marcelo Morales y Agustín Arce, por su parte Católica sólo tendrá como ausencia a Francisco Daza que irá a los Juegos Suramericanos.

El último equipo que no contará con algunos jugadores para Copa Chile es O’Higgins, que entre los amistosos y la cita polideportiva pierde a cuatro jugadores, aunque el nombre que más destaca es el de Felipe Faúndez. Ninguno se compara con los albos.

En síntesis