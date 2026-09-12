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Copa Chile

Pensando en la Copa Chile: Fernando de Paul ya entrena con normalidad en Colo Colo

El arquero apareció trabajando a la par del resto de sus compañeros en el Estadio Monumental, algo crucial pensando el llave ante Audax Italiano del certamen doméstico.

Por Patricio Echagüe

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El Tuto de Paul ya está de vuelta pensando en Audax Italiano.
© Colo Colo.El Tuto de Paul ya está de vuelta pensando en Audax Italiano.

Fernando Ortiz está ad portas de afrontar un lindo problema en Colo Colo. El entrenador albo deberá iniciar la ronda eliminatoria de la Copa Chile sin dos arqueros principales, ya que ese desafío coincidirá con una fecha FIFA que lo dejará sin Vozinha y Gabriel Maureira.

Mientras el portero de Cabo Verde viajará para defender a su selección en las clasificatorias por la Copa de África, el canterano albo estará citado para defender a la Roja Sub 20 en los Juegos Sudamericanos de Rosario.

Así las cosas, al Tano no le quedará otra que apostar por alguien más para que ataje en la llave de octavos de final ante Audax Italiano. Por suerte, en el Monumental se produjo un regreso clave para ese cruce.

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Tuto de Paul vuelve en Colo Colo

Hablamos de Fernando de Paul, quien en abril pasado sufrió una avulsión proximal del isquiotibial derecho que lo obligó a pasar por el quirófano. Afortunadamente, su evolución en estos meses ha sido la óptima, a tal punto de que ya entrena con normalidad.

Así quedo demostrado en las últimas fotografías que subió Colo Colo del entrenamiento correspondiente del pasado viernes 11 de septiembre. Ahí, el Tuto aparece trabajando a la par del resto de sus compañeros.

Fernando de Paul entrenó a la par del resto de sus compañeros en el Cacique. | Foto: Colo Colo.

Fernando de Paul entrenó a la par del resto de sus compañeros en el Cacique. | Foto: Colo Colo.

Con este panorama, ahora Ortiz podrá elegir entre Fernando de Paul y Eduardo Villanueva al portero titular para enfrentar la llave ante los itálicos ante las bajas de Vozinha y Maureira. ¿Por cuál optará el Tano?

¿Cuándo jugará Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile 2026?

El partido de ida por estos octavos de final está programado para el martes 22 de septiembre a las 20:30 horas en el Bicentenario de La Florida. Por su parte la revancha se jugará el viernes 25 de septiembre a las 20:00 en el Estadio Nacional.

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En síntesis

  • Fernando Ortiz perderá a Vozinha y Gabriel Maureira por citaciones a sus selecciones.
  • Fernando de Paul entrenó con normalidad tras recuperarse de una lesión grave de isquiotibiales.
  • El Cacique enfrentará a Audax Italiano por Copa Chile el martes 22 de septiembre.
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