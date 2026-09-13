Lo reclamó el United: La polémica que protagonizó Enzo Fernández en el triunfo del Manchester City

El volante campeón del Mundo en Qatar fue protagonista en la victoria con un hombre menos de los ciudadanos en Old Trafford.

El clásico de Inglaterra se tiñe de celeste. Este domingo el City con solitaria anotación de Erling Haaland logró superar al Manchester United en Old Trafford y sumó tres puntos de oro.

El elenco ahora dirigido por Enzo Maresca tuvo que luchar gran parte del partido con un hombre menos por la expulsión de Phil Foden al 23’ por una patada desde el suelo contra Bruno Fernandes.

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Pero pese a tener uno menos en cancha, el cuadro ciudadano sacó a relucir toda su jerarquía. Lo que alzó la figura de Enzo Fernández que disputaba su primer clásico desde su llegada en el reciente mercado de fichajes.

El volante trasandino incluso protagonizó la jugada del único gol en el 60’ ya que intentó conectar el centro de Josko Gvardiol, pero finalmente fue Erling Haaland el que recibió en el área y no perdonó. Lo que desató los reclamos de los locales ya que el argentino estaba en posición de adelanto y participó de la jugada.

“Está participando de la jugada. Impide que Lisandro Martinez llegue a la pelota. Es algo realmente extraño este cobro”, lamentó Gary Neville en la transmisión de Sky Sports.

El show de Enzo Fernández en su primer clásico con Manchester City

Con el marcador a su favor, el Manchester City aprovechó que el reloj corría a su favor. En especial Enzo Fernández que se hizo dueño del mediocampo. A tal punto que en el 68’ tuvo la gran chance de marcar el segundo tanto, pero su remate se estrelló sobre el vertical derecho.

Pero Fernández también sacó a relucir su picardía y hasta la exageración en cada contacto con sus rivales para lograr la “compensación” del árbitro Michael Oliver.

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Sin embargo, esto solo desató el enojo de Harry Maguire que ante cada simulación fue a reclamarle al formado en River. Incluso se ganó amarilla por tirarle la camiseta y e intentar levantarlo a la fuerza.

Pese a ello, Maresca defendió a su nuevo referente en el mediocampo. “Es un guerrero. Jugó un partido fantástico, es una hermosa victoria”, sentenció sobre su crack trasandino.