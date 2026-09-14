Tras las críticas por su entrevista en "Primer Plano" el ex jugador tomó una drástica medida y lo grabó en video.

Luis Jiménez enciende una nueva polémica en sus redes sociales, luego del escándalo con María José López y con Gala, que ha encendido los cahuines en las redes sociales.

Ahora fue el ex jugador de Palestino y la selección chilena quien mostró un nuevo paso que dio en su vida, que tiene por objetivo borrar todo el pasado que lo atormenta.

Esto, porque compartió un video donde asegura que se borró tatuajes de su cuerpo, justo cuando los fanáticos debatieron por uno que mostró en una entrevista en “Primer Plano” donde en su cuello se leía el nombre de “María José”.

Una imagen de su entrevista en Chilevisión.

ver también Luis Jiménez rompe el silencio por polémica con Gala y Coté López: Fran García-Huidobro perdió la paciencia

Un nuevo truco con la varita del Mago Jiménez

Si bien el video Luis Jiménez muestra un tatuaje que se borró en uno de sus dedeos, en una de las escenas del video también se deja ver un parche donde tenía el nombre de Cote López.

“Nos fue increíble, fue muy rápido, sin dolor; me pusieron anestesia, no sentí absolutamente nada. La verdad es que me demoré más en llegar que en hacer todo el tratamiento”, destacó el ex jugador.

Un nuevo movimiento con la varita del Mago Jiménez que vuelve a sacar ronchas entre sus seguidores, con una polémica que lo vuelve a conectar con la mamá de sus hijos.

Mira el video