Este domingo la empresaria Coté López respondió a los rumores sobre su relación con el ex futbolista Luis “Mago” Jiménez. Ya que tras el breve quiebre en 2023 y la posterior reconciliación, a las pocas semanas se volvió a especular sobre una separación definitiva de la pareja.

Recientemente, Coté impactó a sus seguidores al revelar que no “estaba soltera”, esto porque mucho se rumoreó sobre una ruptura con el ex seleccionado nacional, por lo que el anunció de que estaba en una relación llamó la atención de sus seguidores.

¿Coté López y Luis Jiménez siguen juntos?

A través de Instagram, la fundadora de CLO confirmó que sigue en una relación con el ex jugador de futbol. “Cuando nos separamos con Luis yo lo subí, y lo subí para ustedes, porque obviamente ustedes me siguen y nos quieren y todo el cuento ¿verdad?“.

“Pero me pasó que apareció en todos los diarios, que aparecieron en la tele hablando de nosotros, y a mí no me gusta eso, porque sí a mí me gustara yo estaría en la tele”.

“A mí me gusta subir lo que yo quiero subir, y cómo les decía ayer en unas preguntas, yo soy súper súper cerrada, aunque no lo crean. Yo muestro lo que quiero mostrar, pero de mis cosas soy súper cerrada, no le cuento nada a nadie”.

Confirmado que con Luis están juntos “hace meses, mi gente, y está todo bien. Habrá durado un mes nuestra súper separación, pero si no lo muestro es porque si lo muestro voy a volver a aparecer en todos los canales”.

Coté reveló que evitó subir cosas para que no hablaran de ella. “Todo lo que yo subo es para mis seguidores, no para que aparezca en otro lado, pero entiendo que va a aparecer igual en otro lado, así que filo, será no más”.

Revisa sus declaraciones a continuación