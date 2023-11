María José López y Luis Jiménez son una de las parejas más mediáticas de Chile. A fines del 2022 celebraron sus 16 años casados, relación que llegó a su fin esta semana. Precisamente este viernes, la empresaria confirmó en sus redes sociales la separación del ex futbolista tras 18 años.

Coté López compartió un comunicado en el que anunció su separación del otrora jugador. Allí entregó su versión, donde aseguró que no existen terceras personas involucradas y que transparentan el quiebre para evitar que circulen rumores y por respeto a sus hijos.

“Seguramente este será el post más difícil de subir pero lo consideramos necesario además hace poquito prometimos que les diríamos la verdad en caso de… Con el corazón lleno de amor y respeto mutuo después de casi 18 años juntos, hemos tomado la decisión de separarnos de común acuerdo. Siempre hemos sido muy transparentes con ustedes y esta vez no será diferente”, comentó.

López destacó que “lo más importante es que no existen terceras personas involucradas. Les pedimos por favor no inventen tonteras, el desgaste se dio en estos últimos meses por muchos cambios en nuestras vidas y de manera natural. Preferimos que sepan todo a que se inventen cosas que no son y que pueden perjudicar la salud mental de nuestros hijos”, añadió.

Respecto a la logística, la empresaria agregó que “viviremos a 2 minutos de distancia y el ingreso a las casas de ambos es siempre bienvenido. No habrá régimen ya que queremos ser papás al 100% y que nuestros hijos nos vean todos los días en un ambiente lindo y sano”.

“Económicamente ni siquiera hubo conversación ya que ambos, gracias a Dios, no tenemos problemas. Y por último, es muy probable que nos sigan viendo realizando actividades juntos y junto a los niños porque nosotros no nos odiamos, si tomamos esta decisión fue justamente para no llegar a ese momento”, manifestaron en el comunicado.

“Por último se preguntarán sobre el viaje que hicimos, tuvimos un lindo viaje de despedida y ahora comenzaremos un nuevo, desconocido, doloroso y difícil proceso por lo mismo Agradecemos su comprensión y les pedimos por favor respeto durante este proceso, y esperamos que podamos seguir contando con su apoyo en el futuro”, sentenció.

Jiménez compartió el mismo texto que su ahora ex esposa en sus historias de Instagram. El divorcio todavía no ha sido concretado, pero ambos se encuentran separados desde hace ya varias semanas, pese a que compartieron un viaje a Tailandia en las últimas semanas.

¿A qué se dedican María José López y Luis Jiménez?

Desde su retiro del fútbol, Jiménez sacó el curso de director deportivo en el INAF. A eso se suma su veta empresarial, ya que tiene la línea de ropa masculina Louis Antoine. María José López, por su parte, tiene dos empresas. Una de ellas es BeActive, de ropa deportiva para mujeres, y CLo, su línea de maquillaje.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de nada!