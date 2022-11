Magallanes le puso fin a la temporada 2022 con una histórica campaña, donde logró el ascenso siendo el campeón de la Primera B, además que levantó el trofeo de la Copa Chile lo que le permitirá participar de la Copa Libertadores 2023.

En ese sentido, uno de los que aprovechó las redes sociales para despedirse fue Luis Jiménez, quien deja la actividad por segunda vez en la misma temporada.

"Me he demorado en escribir este post ya que de alguna manera es cerrar este capítulo de mi vida, un capítulo que me gustó mucho, del cual me siento demasiado agradecido y afortunado", comenzó explicando.

"Si bien no terminó de la manera que quería estando en la cancha ayudando a mis compañeros. No fue una temporada más, ni una temporada cualquiera, fue de gran aprendizaje para mí y estaré siempre agradecido con Magallanes y toda su gente, comenzando por Cristian Ogalde, un presidente diferente, presente, cercano que ve a sus jugadores y a TODA la gente que trabajan en Magallanes como personas y no como objetos (muy similar al gran Massimo Moratti)", destacó.



En ese sentido agradeció a todos los trabajadores del club que hacen su mayor esfuerzo por sacar adelante a Magallanes, donde tuvo particular énfasis en el cuerpo técnico.

"No puedo dejar de agradecer a Nico Núñez por haberme invitado a ser parte de este hermoso proyecto y haber disfrutado de cada partido y entrenamiento realizado, felicitaciones por este hermoso año, no tengo duda que tendrás una hermosa carrera", profundiza.

A los que no dejó de lado fue a los hinchas y sus compañeros de plantel, con grandes amigos, a quienes les dedicó las últimas palabras.

"A todos mis compañeros representados por nuestros capitanes César Córtes e Iván Vásquez, ejemplo de profesionales, exigentes y disponibles siempre, quienes representan muy bien los valores de todo el plantel. Sin dudas los recordaré por el resto de mi vida", finaliza.