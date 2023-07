“No es realmente un espectáculo, las canchas son un desastre, los estadios dan vergüenza”. Con esas palabras Luis Jiménez se refirió al fútbol chileno, en conversación con 24horas.cl. El Mago no se guardó nada y terminó triturando al balompié nacional.

“Siento que está muy malo el nivel del fútbol chileno, es bajo. Y, lamentablemente, no veo a nadie haciendo algo para cambiarlo”, señaló Jiménez, en su crítico análisis.

¿Estaba él haciendo algo relacionado con el fútbol? No, estaba presentando sus marcas Clo y Louis Antoine en el Boulevard del Mall Plaza Vespucio, junto con su mujer, María José López. Pero no por eso evitó hablar de su pasión.

“Los clubes hacen poca inversión, y no me refiero a compra de jugadores, me refiero a infraestructura. Hay clubes sin lugar donde entrenar, sin lugar donde jugar y estamos hablando de fútbol profesional”, remató el Mago.

El recientemente retirado futbolista, señaló que le “da pena la gente, porque en el fondo todo el mundo va al estadio para ver un espectáculo y acá en Chile no es igual”. Duro análisis del ex jugador.