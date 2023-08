Al igual que los populares humoristas Melón y Melame, Luis Jiménez y Carlos Villanueva son muy buenos amigos. El fútbol unió fuera de la cancha a dos cracks dentro de ella, y tienen divertidas anécdotas para contar juntos.

Ese es el caso de la cómica “traición” que el Piña le hizo al Mago cuando este último daba sus últimos toques de magia en Magallanes antes de retirarse. Así, entre risas revivieron aquel gracioso episodio.

Luis Jiménez y la “traición” de Villanueva

Luis Jiménez y Carlos Villanueva fueron invitados al programa Media Punta de Verónica Bianchi, Daniel Arrieta y Nicolás Peric, y protagonizaron un momento lleno de risas y recuerdos.

Peric le dispara a Jiménez apuntando a Villanueva: “A ti te cagó el pase entre líneas que te metió este”. “Este me desgarró, ¿no se saben esa historia?“, contestó el Mago.

Al darse cuenta que sería expuesto, el Piña se lamentó: “Siempre, siempre el pobre Charly”. “¡Le cortaste las alas a tu amigo!“, lanzó entre risas Vero Bianchi antes de que Jiménez iniciara el relato.

“Me desagrré en Magallanes, en mi último partido. Íbamos a entrar juntos, y le digo ‘cabezón, no estoy muy bien y quiero jugar, así que dámela al pie’. ‘No te preocupes’, me respondió”, contó el formado en Palestino.

“Todo esto en la línea de la cancha, antes de entrar”, agregó Villanueva. “Son muy weones…”, les dijo el risueño Nico Peric.

“Yo estaba volviendo de un desgarro, del que me había recuperado bien”, continuó el Mago. “Y primera pelota que toma…”, siguió, pero fue interrumpido. “Había un espacio, weon, para que enfrentara al arquero mano a mano”, dijo Villanueva anticipándose a lo que venía.

“Pero si dos minutos antes te dicen ‘dámela al pie, no me la des al espacio…”, argumentó Jiménez. “Yo pensé que era broma, no sabía que estabas hablando en serio, weon”, soltó Villanueva para desatar otra ola de risas.

“Carlos Villanueva, con un pie espectacular, exquisito, ¿dónde creen que me la dio? ¿al pie o al espacio?”, consultó Jiménez. “Al espacio poh, weon, para que definieras contra el arquero”, siguió con su defensa el Piña.

“Ahí Luis se agarró la pierna y empezó a cojear”, añadió. “Me desgarró poh, weon”, cerró Jiménez. “¿Y tú? ¿Qué hiciste en ese momento?”, le consultó Bianchi a Villanueva. “Yo seguí jugando cagado de la risa”, lanzó para cerrar todo con una risotada general.

Revisa aquí el cómico momento: