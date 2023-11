Una inesperada noticia impactó al mundo del deporte y el entretenimiento esta semana, luego de que la modelo y empresaria María José López y el futbolista nacional Luis “Mago” Jiménez anunciaron su separación, tras 18 años juntos, a través de una emotiva publicación en sus respectivas redes sociales.

“Queridos familiares y amigos. Seguramente este será el post más difícil de subir, pero lo consideramos necesario, además hace poquito prometimos que les diríamos la verdad en caso de… “, comienza señalando el comunicado.

“Con el corazón lleno de amor y respeto mutuo después de casi 18 años juntos, hemos tomado la decisión de separarnos de común acuerdo. Siempre hemos sido muy transparentes con ustedes y esta vez no será diferente”, expresaron.

Los motivos de la separación

A través de sus historias de Instagram, Coté y Luis revelaron que no hay terceras personas involucradas. “Les pedimos por favor no inventen tonteras, el desgaste se dio en estos últimos meses por muchos cambios en nuestras vidas y de manera natural”.

Por otra parte, en el programa Zona de Estrellas, la panelista Adriana Barrientos se refirió al quiebre de la pareja, en donde señaló que según lo que conoce, el quiebre comenzó a producirse tras un hecho puntual generado por una decisión del ex seleccionado nacional.

“¿Se acuerdan cuando ellos llegaron a vivir a Chile? La Coté fue reclutada por la marca de cosméticos súper famosa Mac, en ese minuto la gerenta de esa empresa ve un tremendo potencial en la Coté y se convierte en uno de los rostros más importantes de esa línea”, señaló Barrientos.

“En ese momento le sugiere, muy inteligentemente, a la Coté, junto con la persona de Mac, que es Macarena Badilla, que ella debería hacer su línea de cosméticos (…) Con ella, (Coté) empieza a crecer como empresaria y se separó de la imagen de su marido”.

“Se independizó económicamente, lanzó su marca y se convirtió en la sucesora de Bolocco. Pero, siempre ella, apoyada por quien la impulsó a esto, que fue Macarena Badilla, con quien trabajó”, agregó.

“Hace un tiempo atrás, se hizo una reformulación dentro de los negocios de la Coté en si, El asunto es que ella trabajaba de la mano de Macarena Badilla. De hecho, la Maca se fue de la marca Mac Cosméticos, que era la grande, y empezó a trabajar con la Coté”.

Sin embargo, según Barrientos, Luis se involucró en los negocios y tomó una decisión que no le pareció a la empresaria. “Metió mano en la empresa que construyó la Cote, con su esfuerzo, con su imagen, con su sacrificio, y ha decidido sacar de la empresa a Macarena Badilla, que era la mano derecha de la Coté”.

“Si cometo un error, no me vaya a matar, la Coté tampoco”, señaló Adriana, para luego agregar que acorde a lo que sabe, eso fue gatillante en el quiebre. “Cualquier mujer que está emprendiendo, que tiene su brazo derecho, no quieren que se metan en sus negocios, y el marido, como es marido, fue a tomar una determinación. No hubo vuelta atrás en esto y entiendo que desde ese minuto comenzó el quiebre”.

